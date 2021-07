Patricia Bullrich desafía a Larreta: "Podría ser candidata perfectamente y presentarme mañana"

A pesar de que decidió ceder su lugar a Vidal, Bullrich lanzó un amenazante mensaje que pone en riesgo la "unidad" de JxC.

A una semana del cierre de listas de cara a las elecciones 2021, Juntos por el Cambio intenta ordenar sus internas y afianzar y forzar una unidad. En la Ciudad de Buenos Aires lo lograron y el "ala moderada" representada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordó con la presidenta del PRO, Patria Bullrich, para que no se presentara como candidata a diputada nacional en la Ciudad y le dejara el camino libre a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

"Yo no soy candidata porque no quise, podría ser candidata perfectamente y presentarme mañana", disparó la ex funcionaria en una entrevista con TN y aclaró que el ala dura del PRO no perdió frente a la postura de Larreta y Vidal en la confección de la lista de diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires.





En esa línea, Bullrich negó que su decisión de bajarse de la competencia electoral perdió el ala más dura de Juntos por el Cambio al replicar que “eso es una lectura absolutamente equivocada”, respondió y desafió: “Yo no soy candidata porque no quise, podría ser candidata perfectamente y presentarme mañana”.

“Decidí no ser candidata porque el debate que se da en el Congreso desde la oposición es siempre reactivo, y yo creo que en este momento tenemos que generar abrir ese anhelo de esperanza y de progreso que quedó enterrado con planes sociales y con la clase media que se cae”, argumentó la ex ministra de Seguridad con el fin de “volver a ganar una elección”.

En esa línea, instó a que “hay que ganar una elección y tener el poder social" que permita "explicarle a la gente que cambios hay que hacer y no el poder de las corporaciones, hay que dar ese debate. La Argentina necesita una bisagra en la historia”. A su vez, en esta nueva etapa que atraviesa la principal coalición opositora, Bullrich criticó que al gobierno de Mauricio Macri le faltó “coraje”: “Nos faltó la valentía de hacer cambios profundos”.

Admitió que durante los cuatro años de gestión “no" hicieron "cambios en la política social, en la política laboral, en la política impositiva” y planteó: "Tenemos que entrar con el coraje de decirle a la gente que si no cambiamos de entrada, si no liberamos la producción de impuestos, que fluyan las inversiones, si no hacemos esto nos vamos a encontrar con muchos intereses que nos van a trabar”.“Tenemos que hablar con los que quieren generar una Argentina que va para adelante, hablar para pactar la Argentina de la decadencia no sirve”, aseveró Bullrich.