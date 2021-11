Máximo Kirchner cruzó a Macri por admitir que el préstamo del FMI se usó para financiar la fuga

Junto con Axel Kicillof y Martín Insaurralde, el Jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos aseguró que Mauricio Macri "no hizo más que confirmar" lo que se decía en el Congreso.

En el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, Máximo Kirchner cruzó a Mauricio Macri por el uso del préstamo del FMI y aseguró: "Cuando ayer dijo que el préstamo había sido tomado para dársela a la banca internacional no hizo más que confirmar lo que decíamos desde el Congreso".

El Jefe de Bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner estuvo en el cierre de campaña junto a Axel Kicillof, Martin Insaurralde (jefe de gabinete provincial); la intendenta interina, Marina Lesci; Federico Otermin (presidente de la Legislatura provincial); Adrián Santarelli (senador provincial); Martín Choren (jefe de gabinete de Lomas); y Mariano Ortega (primer candidato a concejal). Allí aseguró: "Recuerdo a Axel que era compañero de bancada cuando se negociaba con los Fondos Buitres en 2016 que esa negociación terminaba en el FMI. Y no mentimos. Axel no mintió y sabía de qué hablaba porque había disputado palmo a palmo con Cristina contra ellos la defensa de la soberanía".

Por otro lado, Máximo Kirchner aseguró "Tenemos que aprender a escuchar porque cuando no escuchamos terminamos como terminamos. El desafío que tenemos por delante para que la sociedad no se enoje con quiénes los representa es escucharnos más. Escuchar no porque está de moda o porque se pierde una elección. Hay que escuchar siempre".

En este mismo sentido, agregó que hay personas que "parecen enamorarse de los números macro de la economía, pero ojo, si esos números no se traducen en beneficios para nuestro pueblo serán beneficios para una minoría". Por otro lado, Máximo Kirchner añadió que "tenemos que recuperar todas las herramientas que tiene el Estado para darle dignidad a cada habitante de este país". Además, agregó: "Los invito en estas últimas horas antes de la elección a que llamen, a que vayan a ver a la casa, a que busquen ese voto. Porque cada voto para el Frente de Todos es un voto más para asegurar la dignidad de nuestra gente"

Por último, Kirchner agregó: "Después de tanto ajuste macrista, de tanta muerte y dolor que generó la pandemia les pido que nos demos una oportunidad para cumplir lo que le prometimos en 2019 a los argentinos y argentinas: que los números cierren con la gente adentro".

El FdT desmintió a Macri y acusó que los bancos se iban por las "ruinosas" medidas de Cambiemos

El Frente de Todos desmintió a Mauricio Macri y explicó por qué los bancos no "se iban por el kirchnerismo". Integrantes de la Comisión Bicameral del Pago de la Deuda Exterior en el Congreso afirmaron en un comunicado que cuando se tomó el préstamo "ningún análisis político pronosticaba el regreso de Cristina en 2019, sino todo lo contrario".

En 2018, el gobierno de Cambiemos le solicitó al FMI un crédito de 57 mil millones de dólares, de los cuales finalmente llegaron a la Argentina 44 mil millones. Y el comunicado refiere que "el acuerdo con el FMI fue anunciado en mayo de 2018" y que "unos meses antes el gobierno de Macri había ganado las elecciones legislativas en gran parte de las provincias del país, con lo que había resultado fortalecido política y prácticamente ningún análisis político pronosticaba el regreso al gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2019, sino todo lo contrario". En conclusión, resaltaron, "la decisión de los capitales especulativos de abandonar el país no pudo tener como motivación el temor de que volviera un gobierno que priorizara el trabajo y la producción por sobre la bicicleta financiera".