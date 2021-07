Lammens, sobre Santoro en la Ciudad para las elecciones 2021: "Es un muy buen candidato"

El ministro de Turismo y Deportes apoyó al legislador de cara a las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, que había sonado entre los posibles postulantes para encabezar la lista del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, salió a poyar la candidatura de Leandro Santoro, el actual legislador porteño que suena más fuerte para ser el candidato a primer diputado por el Frente de Todos.

En relación al posible candidato, en diálogo con Andy Kusnetzoff, no dudó en afirmar: "Leandro es un muy buen candidato. Se lo dije al Presidente el lunes que estuve con él". Por otro lado, sostuvo: "Me parece que puede hablar perfectamente por el Frente de Todos" y además señaló que a Santoro "le va muy bien en los medios, se expresa muy bien, es muy claro, muy didáctico también para hablar con la gente que no está tan al tanto de los temas más finos de día a día de la política".

Siguiendo la misma línea, el ex presidente de San Lorenzo y actual ministro de Deportes lo bancó y puso todas sus fichas en él: "Yo creo que es un muy buen candidato para esta elección".

Si bien todavía no está determinado, desde el sector oficialista ponen todos sus votos de confianza en el legislador y asesor presidencial para encabezar la boleta de diputados del FdT para las próximas elecciones.