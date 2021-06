Kicillof: “Nosotros no somos de la escuela del marketing, sino de la escuela de los hechos”

El gobernador bonaerense inauguró una nueva Alcaidía de Florencio Varela que tendrá 128 plazas y 2 nuevos hospitales penitenciaros. “Estamos dando soluciones de fondo a problemas estructurales”, afirmó el mandatario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el distrito de Florencia Varela e inauguró una nueva Alcaidía que tendrá 128 plazas y 2 nuevos hospitales penitenciaros. Del acto participaron el ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis, el ministro bonaerense de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, la directora provincial de coordinación de alcaidías departamentales, Paula Montero y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.

Durante la inauguración, Kicillof dijo que “una cosa es postergar, no hacer y no avanzar, y otra cosa es retroceder como ocurrió con el gobierno pasado. No alcanza con dejar de lado los problemas, por eso nosotros estamos dando soluciones de fondo a problemas estructurales”.

Sobre la nueva alcaidía, el mandatario explicó que forma parte del Plan de Infraestructura penitenciaria provincial, ya que “tenemos una de las tasas de sobrepoblación más grande la historia”.

En ese sentido explicó: “Todo aquel que comete un delito tiene que cumplir su condena pero respetando los derechos humanos y la constitución provincial. Como nos señaló Alberto (Fernández) ‘la condena no puede ser una tortura’. Lo que vemos hoy es hacinamiento y malas condiciones. Y aquellos que cumplen la condena, cuando son liberados reinciden en un porcentaje altísimo, con lo cual lo único que ganamos es demorar y no resolver el problema de la seguridad en la Provincia”.

Es por ello que Kicillof decidió “darle una solución de fondo al problema penitenciario, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde. Nosotros no somos de la escuela del slogan, del marketing político o de la publicidad, somos de la escuela de los hechos”.

La nueva alcaidía penitenciaria tendrá 128 plazas, y contará con 4 pabellones, entre lo que habrá guariadas exteriores e interna, un sal de usos múltiples, una cocina y un patio. Además ya están en marcha la construcción de 3 nuevos módulos para 192 plazas más.

Con los 2 hospitales penitenciaros inaugurados, el servicio penitenciario tendrá 388 camas en los 12 complejos ya existentes. “Estamos haciendo estos hospitales de última tecnología para dar el servicios de salud que está en línea con los derechos del hombre y la mujer”, dijo el Gobernador.