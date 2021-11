Escrutinio definitivo: las 5 provincias claves que definen si el Frente de Todos conserva la primera minoría

Este martes inicia el recuento definitivo de los votos tras las elecciones legislativas de este domingo 14 de noviembre. Buenos Aires, La Rioja, Jujuy, San Luis y Río Negro, son las provincias claves para definir si el Frente de Todos o Juntos por el Cambio se quedará con la primera minoría en la Cámara baja.

Tras las Elecciones Legislativas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio enfrentan horas decisivas en el marco del escrutinio definitivo que comienza este martes a partir de las 18 en la mayoría de las provincias, con excepción de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero, donde el recuento de votos se iniciará recién el miércoles. Es que las dos principales fuerzas políticas disputan en la pelea voto a voto en cinco provincias -Buenos Aires, San Luis, Jujuy, La Rioja y Río Negro- que terminará de definir si el Frente de Todos o Juntos por el Cambio se quedará con la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con los resultados del escrutinio provisorios, el Frente de Todos se consagraba como primera minoría de la Cámara, con un total de 118 bancas mientras que Juntos por el Cambio llegaba a 116 escaños. Se trata de una pelea muy reñida ya que depende de estas cinco provincias qué espacio se quedará con las comisiones estratégicas de Diputados. Es así que los principales frentes políticos están enfocados a partir de este martes en el recuento definitivo en Buenos Aires, San Luis, Jujuy, La Rioja y Río Negro, donde el Cambio y el Frente de Todos se sacaron poca ventaja y ahora se están disputando hasta el último voto para definir al ganador.

En tanto, el escrutinio definitivo comenzará este martes a las 18 en la mayoría de las provincias, a cargo de la justicia nacional electoral, aunque en algunos distritos el recuento recién se iniciará el próximo miércoles, como en el caso de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero. Según informaron fuentes de la Cámara Nacional Electoral, el conteo definitivo de sufragios estará a cargo del juzgado federal con competencia electoral de cada distrito. En algunos casos, sin embargo, arrancará el miércoles a primera hora, se puntualizó, en el marco de una normativa que establece el inicio del recuento en las 48 horas siguientes a la elección general, de acuerdo con el Código Nacional Electoral.

Escrutinio definitivo: recuento clave en 5 provincias que definir el futuro de Diputados

Escrutinio definitivo: Buenos Aires

Según trascendió, en la provincia de Buenos Aires el escrutinio que comenzará el miércoles demorará aproximadamente 10 días por lo tanto habrá que esperar para saber el resultado final de las Legislativas. En el territorio bonaerense donde hubo un empate técnico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con el voto por voto podría haber algunos cambios en el escenario. Uno de esos escaños está peleado entre Hugo Bontempo (Avanza Libertad) y Florencio Randazzo (Vamos con Vos). Sin embargo, desde Juntos por el Cambio alertaron que podría ingresaría Florencia De Sensi (PRO).

Escrutinio definitivo: San Luis

En la provincia puntana, Unidos por San Luis, fuerza que se referencia a nivel nacional con el PRO, se impuso por escaso margen sobre el frente oficialista Fuerza San Luis, con lo que capitalizaría dos de las tres bancas en juego para ingresar a Diputados.

Con más del 98 por ciento de las mesas escrutadas, Unidos por San Luis se impuso por menos de 1.500 votos con el 46,09 por ciento de los votos contra el 45,56 por ciento de Fuerza San Luis, del gobernador Alberto Rodríguez Saá, que ganó la elección provincial, pero perdió una banca a nivel nacional. Es así que esta diferencia es de unos 1.500 votos entre el primero y el segundo: el primero es Claudio Poggi, rival de los Rodríguez Saá, por lo que, por un voto, uno de los dos frentes podría llevarse dos bancas.

Escrutinio definitivo: Jujuy

En Jujuy, Juntos por el Cambio consiguió el 49% de los votos por lo tanto sólo se quedará con una de las tres bancas en juego, ya que no superó el 50%. Por lo tanto, entre el Frente de Izquierda y el Frente de Todos se repartirían las dos restantes. Pero el gobernador macrista Gerardo Morales sigue atento al escrutinio definitivo ya que Juntos por el Cambio podría robarle la banca ganada al FIT. La lista del oficialismo que lleva en el primer lugar al actual ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, se imponía con el 48,97 por ciento de los sufragios (192.303 votos), luego le seguía la lista del Frente de Todos (FdT) con el 25,69 por ciento de los votos (100.887 sufragios) y en tercer lugar se ubicaba el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) con el 25,33 por ciento de los votos (99.490 sufragios).

Escrutinio definitivo: La Rioja

En La Rioja, el Frente de Todos obtuvo un contundente triunfo donde se impone con el 56,06 por ciento de los votos (98.303 sufragios) contra el 27,99 por ciento de Juntos por el Cambio (49.077 sufragios) por lo que se preveía que las dos bancas en disputa quedaran para el oficialismo, sin embargo, Juntos por el Cambio podría quedarse con una y esto ocurría por un margen de apenas 75 votos. Sin embargo, el gobernador del Frente de Todos Ricardo Quintela se mostró confiado y aseguró que a Juntos por el Cambio no llega a obtener una banca. "El triunfo es contundente e irreversible", sostuvo el mandatario.

Escrutinio definitivo: recuento clave en 5 provincias que definir el futuro de Diputados

Escrutinio definitivo: Rio Negro

Por último, en Río Negro el Frente de Todos podría descontar la diferencia de alrededor de 700 votos que le sacó Juntos por el Cambio en el segundo lugar y de esta manera quedarse con una de las dos bancas en disputa, ya que la restante fue para el oficialismo provincial. En esa provincia patagónica, Juntos Somos Río Negro se alzó con el triunfo con el 37,1% de los votos, pero el segundo lugar estaba disputado entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que obtuvieron el 27,1% y el 26,9% de los votos respectivamente. Desde el FdT esperan achicar la ventaja en el escrutinio definitivo para alzarse con una banca.

Es así que lo que ocurra en estas cinco provincias será decisivo para determinar cuál de las dos fuerzas políticas será la primera minoría en la Cámara de Diputados, ya que esto depende del resultado que obtenga cada bloque que podría igualarse en 117 bancas o que alguna de ellas quede con un número menor. Si bien, María Eugenia Vidal, en una muestra contra la gobernabilidad, había expresado que iban a reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados asegurando que “ahora la oportunidad es frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia de la Cámara de Diputados”, Gerardo Morales advirtió que no estaba de acuerdo con hacer esa modificación institucional. “Es un debate que todavía tenemos que dar, en mi opinión no hace falta ni corresponde”, remarcó. Se abre una nueva interna dentro del macrismo que todavía no asumió sus bancas en Diputados.