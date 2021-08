Encuestas 2021: el voto porteño para las PASO, muy polarizado y con muchísimos indecisos

Las candidaturas de María Eugenia Vidal y Leandro Santoro encabezan las preferencias a meses de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Las internas oficialistas y el techo que quiere romper la oposición.

Una nueva encuesta de cara a las elecciones 2021 demuestra un escenario de total polarización en la Ciudad de Buenos Aires y un dato muy llamativo en torno a los votantes porteños.

En medio de un escenario de fuertes internas entre Horacio Rodríguez Larreta y los sectores más radicalizados del macrismo, el oficialismo porteño presenta tres listas para las PASO: el principal caballito de batalla es la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que se mudó de distrito y hoy representa a la Ciudad de Buenos Aires por Juntos; el fugaz ex ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy que representa al radicalismo porteño y el ex secretario de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein.

Por el lado de la oposición, el Frente de Todos presenta lista única encabezada por Leandro Santoro, quien busca superar el techo histórico de las fuerzas progresistas en la Ciudad de Buenos Aires y, de acuerdo a las encuestas electorales, lo estaría logrando.

Según el último muestreo del consultor Ricardo Rouvier, María Eugenia Vidal (secundada por el economista híper macrista Martín Tetaz) se ubican primeros en las preferencias con el 29% de las preferencias. Pero de acuerdo a la encuesta, Leandro Santoro, se acerca con un 23,6% del electorado porteño.

El informe de la consultora revela así una fuerte polarización en los votantes de la Ciudad de Buenos Aires a pocos meses de las PASO. Pero el dato llamativo es el enorme caudal de electores indecisos. Según la encuesta el nivel de personas que todavía no definió su voto es del 15,6%, un enorme número por lo que los especialistas en análisis político consideran que, si bien hay una tendencia que ubica al oficialismo al frente, se espera que los votantes decidan su voto a pocos días de la elección.

Más lejos de Vidal y Santoro se ubica López Murphy, con un 8,5% de los encuestados que aseguró votal al ex ministro de De la Rúa, el economista republicano Javier Milei con el 5,7%, Myriam Bregman del Frente de Izquierda con el 3,2% y Rubinstein con un magro 2,6% según la encuesta de Rouvier.