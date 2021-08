En un duro mensaje, Alberto Fernández apuntó contra la oposición y recordó sus logros en el gobierno

El Presidente inauguró 100 obras públicas en simultáneo en todo el país y cruzó al macrismo.

El presidente Alberto Fernández denunció que cuando llegó a la Casa Rosada el 70 por ciento de las obras públicas estaban paralizadas y cuestionó que el macrismo haya usado el modelo de Participación Pública Privada (PPP). Además cruzó a los dirigentes de la oposición que en los medios dicen que hay que estar cerca de la gente "pero ellos nunca se acercaron".

"En estos días pude hacer un poco de zapping y escuchar un poco de voces. Escuchaba a alguien que repetía que `había que estar cerca de la gente´: se ve que un coaching le dijo `hablá de la gente´. Se ve que no estaban acostumbrados a estar cerca de la gente", sostuvo el mandatario en relación a los días que estuvo aislado tras su regreso de Perú.

El jefe de Estado negó que los dirigentes del Frente de Todos sean parte de una "casta política" y subrayó: "Nacimos rodeados de trabajadores, conocemos lo que le pasa a nuestra gente".

El presidente enumeró los logros de su campaña como la instalación de respiradores en camas de cuidados intensivos, en quitar el pago del impuesto a las ganancias a casi 2 millones de trabajadores y jubilados. "¿Nos equivocamos con la ley de los mil días? ¿Será que nos equivocamos cuando negociamos firmes por las vacunas para que no se lleven por delante a la Argentina?", afirmó en la inauguración de 100 obras públicas desde Quilmes.

Y siguió: "Les dijimos a los jubilados que iban a tener los medicamentos gratis y los tienen. Les dijimos que se acababa el tiempo en que los argentinos padecía la suba de las tarifas, eso ya no pasa en la Argentina. Me criticarán porque arreglé la deuda externa con los privados y logré una quita del 37.000 millones de dólares". "¿Nos equivocamos en inaugurar los hospitales que ellos no quisieron terminar?", se preguntó Alberto Fernández.

Molesto con la oposición, Alberto Fernández se preguntó por qué la oposición no hace una campaña electoral sin golpes bajos. "Pasamos los peores dos años de la historia, pero acá estamos de pie. Tengo la tranquilidad de que nadie que se haya enfermado no haya tenido atención médica", enfatizó y agregó que llevaron a cabo "el proceso vacunatorio más grande de la historia".

Alberto Fernández respondió a quienes le dicen autocrático: "Créanme que solo quise cuidarlos cuando la ciencia solo nos decía que aislándonos era la solución".

"Es muy probable que hayamos cometido errores, pero fueron errores, no pillerías", afirmó.

Las 1000 obras del gobierno

Alberto Fernández inauguró desde el partido bonaerense de Quilmes, 100 obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos. El anuncio es encabezado por el Presidente, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y con la participación de distintos gobernadores y autoridades nacionales, provinciales y municipales a través de videoconferencia.

Estas 100 inauguraciones forman parte de las 1.819 obras vigentes en todo el territorio nacional y abarcan obras de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, hídricas, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social. Asimismo, 1.133 proyectos se encuentran en circuito de evaluación y aprobación.

Estas obras incluyen la gestión de todas las áreas del ministerio y de organismos y empresas dependientes y fueron ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, incluyendo al Plan Argentina Hace, AySA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y Vialidad Nacional.