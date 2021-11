En el cierre de campaña, Alberto Fernández dejó un mensaje post electoral: "Lo primero es la unidad"

El Presidente cerró la campaña del Frente de Todos. Repasó las promesas cumplidas en su gestión y cargó fuerte contra la crisis que dejó el macrismo y la deuda que tomó Macri con el FMI.

El presidente Alberto Fernández fue el orador principal del cierre de la campaña del Frente de Todos. de cara a las elecciones del próximo domingo. Desde Merlo, en la provincia de Buenos Aires, Fernández dejó un mensaje post electoral. Tras repasar las promesas cumplidas y hacer hincapié en la herencia macrista que recibió con una deuda externa impagable, afirmó que "lo primero y principal es la unidad dentro de nuestro espacio".

El acto se llevó adelante en el parque municipal Presidente Néstor Kirchner en el partido de Merlo. Allí fue la primera presentación de Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019. Meses más tarde, Alberto Fernández venció a Mauricio Macri en las elecciones de ese año para poder asumir como presidente de la nación junto con Cristina Kirchner como vice.

El presidente, por otro lado, agregó: "Pasaron dos años. Estábamos con Cristina Kirchner y recuerdo que en aquellos días les dije, que llegamos en 2003 nos habían dejado en un laberinto y aprendí a como salir de ese laberinto junto con Néstor. Confíen que vamos a salir adelante y empezamos a transitar un camino que nos permitiera dejar atrás el dolor, de deudas". Además, agregó: "No hay generaciones a las que le tocó lo que nos tocó a nosotros. Nosotros elegimos cuidar a cada argentino y cada argentina".

También, Alberto Fernández aseguró: "Elegimos cuidar a cada argentino, somos de los países con porcentaje más alto de vacunación. Nos ocupamos de cuidar la salud, nos ocupamos de que lleguen las vacunas. Nos ocupamos de ampliar derechos de mujeres, nos ocupamos de cambiar impuesto a las ganancias".

Por otro lado, cruzó a Mauricio Macri: "No arreglamos la deuda en cinco minutos. Ahora teniendo que resolver una deuda que nos dejaron con el FMI, pero les digo. No lo voy a resolver en cinco minutos porque, si alguien lo resuelve así es porque le da la razón al Fondo". Con respecto al control de precios, aseguró: "Escuchamos la preocupación por los precios. Nos juntamos una vez, dos veces y como no tuvimos respuesta frenamos los precios hasta enero".

Si bien se especulaba con que la ex presidenta y actual vice no se presentara en el acto de Merlo, finalmente Cristina estuvo acompañando al presidente. Allí también participaron el líder del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner; el presidente de esa cámara, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; el intendente local, Gustavo Menéndez, además de funcionarios, legisladores, jefes comunales, dirigentes y militantes.

Durante las PASO, en el país votó el 67,78% del padrón en todo el país y, de esa cantidad de gente, el 41,53% eligió la opción de Juntos por el Cambio a nivel nacional mientras que el Frente de Todos cosechó un 32,43. Luego de lo que significó esa situación, el Gobierno tomó la decisión de hacer cambios en el Gabinete (que terminó con Juan Manzur como Jefe de ministros, por ejemplo) y, por otro lado, salió a militar a través de una campaña propositiva teniendo en cuenta lo que se va a poder hacer tras salir de la pandemia.