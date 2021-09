Elecciones Mendoza 2021: faltante de boletas y poco distanciamiento en las PASO

En Mendoza hubo una alta participación, aunque también denunciaron que hubo falta de boletas en las urnas.

Los espacios políticos mendocinos encendieron motores y desde temprano supervisaron un nuevo proceso electoral que se presentó con típicas “picardías” y desorden de puertas afuera en algunas escuelas habilitadas en las Elecciones PASO.

Si bien se barajó la posibilidad de entregar números en los ingresos, la propuesta no se oficializó y durante las horas más concurridas de este domingo hubo colegios con preocupantes concentraciones de votantes. “Dos horas estuve esperando y al llegar mi mesa estaba vacía”, señaló a El Destape una vecina del distrito Villa Nueva al salir del colegio 1-097 Almafuerte . Los reclamos escuchados -bajo un sol amenazante con molesto viento zonda - estuvieron dirigidos hacia los operativos y demoras previsibles por las normativas vigentes en un año particular.

El desconcierto de algunas autoridades se hizo representativo en una breve discusión que se generó en la escuela N° 1-152 Orfelina M. Acosta del departamento Guyamallén donde, tras un intercambio de afirmaciones dispersas, se dejó votar a una mujer con su documento digital desde la App Mi Argentina (documentación inválida para la ocasión).

En una recorrida hecha por este diario sobre el departamento mas populoso de la provincia, hubo otras salvedades a destacar como la escuela N° 1-471 Tito O. Laciar donde no tuvieron reparos y decidieron cortar la calle para enfilar con distanciamiento a los electores.

Tomando conocimiento de las demoras pertinentes y novedades de otras jurisdicciones nacionales, el juez federal con competencia electoral Walter Bento comunicó que la votación se extenderá (en una especie de puertas cerradas) hasta el horario necesario, aun careciendo de una resolución que modifique la ley. “Está claro que aunque lleguen 100 personas por colegio a las 17:59hs van a votar; sean las 19hs, 20hs o 21hs”. El apartado expresa además que “al igual que en el resto del país el cumplimiento del protocolo, la cantidad de boletas y siendo que muy poca gente fue a votar temprano ha retrasado la votación de quienes llegaron desde las 11hs”.

La jornada también estuvo marcada por demoras relacionadas a la fiscalización. Las PASO unieron a quienes desean posicionarse como terceras fuerzas; coincidieron en denuncias por faltantes de boletas o mal distribución de las mismas. “Al abrir los comicios en muchas escuelas y mesas no había boletas nuestras, tuvimos que reemplazarlas en alrededor de una hora y media, tiempo que nuestra lista no estuvo en los cuartos oscuros”, comentó a El Destape Hugo Laricchia fundador de #MendoExit y precandidato a senador nacional por la alianza Vamos Mendocinos (PD, Coalición Cívica y partido Éxito). El FIT y el Partido Verde se expresaron en la misma línea. “En otros partidos ha ocurrido lo mismo salvo en el oficialismo donde parece que la logística funcionó, no hubo impericia ni hubo mano negra”, cerró Laricchia.