María Eugenia Vidal se contradijo a sí misma en pocos minutos al hablar sobre su posible candidatura en Provincia o Ciudad de Buenos Aires

María Eugenia Vidal estuvo de invitada en el piso de TN y habló de cara a las elecciones legislativas que se desarrollarán este año. La periodista, Luciana Geuna, le consultó por su candidatura y destacó la información que está circulando que afirma que Mauricio Macri quiere que Vidal se presente como candidata en la Provincia de Buenos Aires para estas elecciones 2021.

En principio, Vidal sostuvo que esa afirmación no era cierta. "No es cierto, no es verdad. Por supuesto que lo fui a escuchar en este proceso de decisión, que no es fácil para mí", admitió la ex gobernadora bonaerense, en referencia a que no definió todavía si se presentará como candidata por la Ciudad, por la provincia o si no irá en ninguna boleta.

"Quiero escuchar a todos. Como lo respeto a Mauricio fui, lo escuché, como escucho a Horacio, a Lilita...", siguió diciendo la ex funcionaria macrista. Menos de un minuto más tarde, Vidal se contradijo a sí misma y confirmó que, efectivamente, la intención de Macri es que ella sea candidata en Provincia.

"Él cree que lo mejor sería que yo fuera en la Provincia de Buenos Aires, y lo ha dicho y no es una novedad", reconoció Vidal y afirmó que, de todas formas, "ella no siente la urgencia de la candidatura". Sobre este punto, marcó que "Juntos por el Cambio no es lo mismo que en el 2015, que es más solido con dirigentes en todo el país y que vamos a tener los mejores candidatos en esta elección, participe o no participe yo".

Las posibles candidaturas de Vidal

Después de un notorio distanciamiento, Macri intenta recomponer su relación con Vidal y la quiere de candidata en Provincia de Buenos Aires y a Patricia Bullrich en la Ciudad. Más cercana a Larreta, Vidal está encaminada a formar parte del armado conciliador y aperturista pero aún mantiene las tres posibilidades vigentes: ir por la Ciudad, por la provincia o no ir en ninguna boleta.

El jefe de Gobierno porteño la quiere en la Capital Federal para allanarle el camino a Diego Santilli en la provincia. Macri la prefiere en el territorio bonaerense para fortalecer la boleta provincial y no "gastar" un peso pesado en un distrito que ya les resulta amigable.

Lo cierto es que Macri no quiere entregarle Vidal a Rodríguez Larreta. Él la ve como una potencial candidata a presidenta pero su intención pareciera orientarse a querer quitarle centralidad a un jefe de Gobierno que empieza a levantar la cabeza para disputar liderazgos internos. De recomponer la relación con María Eugenia, Mauricio podría transformarla en una ficha propia y continuar marcando la cancha.