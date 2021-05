En momentos en que se empiezan a acomodar las fichas en el tablero, el ex presidente Mauricio Macri busca marcar la cancha y aparecer como el padrino de las grandes candidaturas que trae entre manos Juntos por el Cambio para las elecciones 2021. La reunión con María Eugenia Vidal del sábado fue en ese sentido y si bien no charlaron sobre postulaciones, el fundador del PRO tiene un destino pensado para la ex gobernadora bonaerense, lo que no quiere decir que vaya a ocurrir. La dirigenta hoy está dentro del armado dialoguista de Horacio Rodríguez Larreta y su relación con él es mucho mejor que la que mantiene con el boquense pero trabajan en la recomposición.

Vidal fue con su pareja, Enrique Quique Sacco, hasta la quinta de Los Abrojos donde el ex mandatario cumple una poco estricta cuarentena obligatoria post viaje a Estados Unidos. De hecho, desde su entorno aseguran que no tenía por qué estar aislado. Más allá de eso, los tres almorzaron en una mesa de la que también participó Juliana Awada. Si bien no trascendió cuál fue el plato principal, sí dejaron conocer que no charlaron candidaturas, no hablaron de cuestiones políticas y sólo se trató de una comida entre dos parejas, ni más ni menos.

La relación entre ambos está en un mejor momento. No está bien pero evolucionó respecto del fatídico 2019 para Cambiemos. Si Vidal no hubiera querido ir al almuerzo, no iba. Así, sin vueltas, desde el entorno de la ex gobernadora explicaron que no hay problemas profundos entre los dos y cerca de Macri también coincidieron en que mantienen un vínculo cordial. El puente entre ambos se había deteriorado después de las elecciones 2019 y la aplastante derrota de la mandataria bonaerense frente a Axel Kicillof.

Un hecho reciente lo dejó en claro: el 18 de marzo, Vidal no mostró ganas de participar de la presentación del libro de Macri, un evento masivo para 700 personas en plena pandemia, pero lo hizo porque no le quedó alternativa y le regaló la foto de la unidad. De todos modos, su entrada al acto fue casi fantasmal porque prácticamente nadie la vio y hasta se dudó de su presencia. Pero estuvo.

"Ella estuvo alejada y él la dejó estar alejada", explicó una fuente de la oposición. Ahora, tras su reaparición mediática con la presentación de un libro propio, Vidal empezó a pronunciarse públicamente sobre algunas cuestiones de agenda que le interesan a Cambiemos como lo son las clases presenciales o el fallo de la Corte Suprema a favor de la autonomía de la Ciudad y su responsabilidad a la hora de definir cerrar o abrir colegios en plena pandemia.

Más cercana a Larreta, Vidal está encaminada a formar parte del armado conciliador y aperturista pero aún mantiene las tres posibilidades vigentes: ir por la Ciudad, por la provincia o no ir en ninguna boleta. El jefe de Gobierno porteño la quiere en la Capital Federal para allanarle el camino a Diego Santilli en la provincia. Macri la prefiere en el territorio bonaerense para fortalecer la boleta provincial y no "gastar" un peso pesado en un distrito que ya les resulta amigable.

Lo cierto es que Macri no quiere entregarle Vidal a Rodríguez Larreta. Él la ve como una potencial candidata a presidenta pero su intención pareciera orientarse a querer quitarle centralidad a un jefe de Gobierno que empieza a levantar la cabeza para disputar liderazgos internos. De recomponer la relación con María Eugenia, Mauricio podría transformarla en una ficha propia y continuar marcando la cancha.

Otro Macri, en este caso Jorge, el primo de Mauricio e intendente de Vicente López, también prefiere a una Vidal en la provincia para evitar tener que enfrentarse a Santilli. Una postulación de la ex gobernadora ordenaría todos los fichas, sobre todo en el territorio bonaerense. Para el jefe comunal, Patricia Bullrich sería ideal para la Ciudad, pero ella tampoco lo definió y hoy pareciera querer apuntar a una interna presidencial en 2023.