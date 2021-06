Elecciones 2021: Stolbizer confirmó que mantiene conversaciones con Randazzo

La ex diputada confirmó sus intenciones de coalicionar con el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo.

A un mes del cierre de lista de cara a las elecciones 2021, la dirigente del partido GEN, Margarita Stolbizer, confirmó que mantuvo conversaciones con el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, para conformar una coalición opositora que "salga de la lógica de la grieta", aunque no descartó su acercamiento a un sector de Juntos por el Cambio, específicamente con el radicalismo que encabeza el diputado Maximiliano Abad.

"No podría sumarme a los Cambiemos que reivindican el gobierno de Macri", marcó la ex diputada en una entrevista radial con Política del Sur y confirmó: "Estoy en conversaciones con Randazzo desde el punto de vista opositor para formar una alternativa de gobierno al actual".

En esa línea, la conductora del GEN aclaró: "No queremos quedar engrampados por la grieta, que es lo que le sirve a los que están ahí". "El peronismo está en el gobierno, y la posibilidad de un espacio del medio se ha ido angostando y asfixiando", analizó Stolbizer en relación al objetivo que tiene el arado con Randazzo, quien en las últimas semanas dejó el hermetismo y comenzó a posicionarse políticamente.

El ex ministro oficializó sus intenciones de ser candidato en estas elecciones legislativas como así también indicó que se encuentra construyendo con los dos ex UNA, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

Mientras la oposición de Juntos por el Cambio se reorganiza e intenta calmar las aguas entre "halcones y palomas", en un primer momento se barajó la idea de que Stolbizer termine uniéndose al espacio de la mano del radicalismo. Al respecto, la dirigenta bonaerense precisó: "No descartamos la posibilidad de coalicionar en algo diferente con los sectores que están en Cambiemos. La única conversación institucional que hemos tenido es con Maxi Abad" y se mostró a favor de la candidatura de Facundo Manes.

"A Manes no le vas a escuchar los reproches del pasado, él te habla del futuro, de la educación y el trabajo. Tiene grandes ideas, es una persona muy formada e inteligente. Al Partido GEN nos alienta esa posibilidad", admitió.

En ese sentido, Stolbizer cargó contra la ex gobernador María Eugenia Vidal por su estrategia política dentro de la oposición y disparó: "Vidal renuncia a un territorio propio como es la provincia, y deja un desmadre en el PRO. Tienen muchas disputas internas, están demasiado enroscados con sus propias internas. Por eso el radicalismo aprovecha".

"Desde hace años la gente vota más en sentido negativo que positivo. No es porque no quiera a los honestas, sino porque no quiere que gane alguien. El voto tiene otras motivaciones, no es que la gente no tiene valores", aseveró la ex diputada.