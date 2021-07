Elecciones 2021: Rubinstein dijo que "seguramente" será candidato en la Ciudad

El ex ministro de la Salud en la gestión de Macri busca integrar una "tercera lista" dentro de Juntos por el Cambio en una interna que ya tiene como confirmados a Vidal y López Murphy. Dijo que desde 2018 "la salud pública dejó de ser una prioridad" para el gobierno macrista.

El ex ministro de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, se refirió a las próximas elecciones 2021 y dejó en claro que "seguramente" será candidato a diputado nacional en la lista de Adelante Ciudad, la tercera opción dentro de Juntos por el Cambio, donde competirá en la interna contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el economista Ricardo López Murphy. Si bien todavía no está confirmado, restan detalles para que sea oficial.

Sobre este tema, manifestó en declaraciones radiales: "Estamos trabajando para presentarnos como una tercera lista en la Ciudad dentro de Juntos por el Cambio. Probablemente sea candidato de la lista Adelante Ciudad". Sobre la oficialización de la candidatura, sumó: "Se anunciaría el jueves, se están ultimando detalles pero probablemente sea candidato a diputado nacional". La interna en la oposición sigue más viva que nunca.

En relación a su gestión en salud, donde se degradó el ministerio a secretaría, confesó: "Con la crisis del 2018, la salud pública dejó de ser una prioridad. Tengo que confesar que la salud pública dejó de ser una prioridad del Gobierno de Macri". Y sostuvo, en relación a ese pasaje tan criticado y que provocó una gran crisis sanitaria: "Pasar de Ministerio a Secretaria fue un hecho simbólico importante, fue el momento del desbarranque de la economía, la salud fue postergada".

Mostrándose crítico con lo realizado en la gestión, como si no hubiese formado parte de las decisiones, Rubinstein expresó: "En ese momento renunciar era perjudicial para el gobierno y me parecía irresponsable. No hubo reducción del presupuesto en materia de Salud en nuestra gestión, sino una resignación de partidas". Y para defenderse sobre el hecho repudiable que lo tuvo como protagonista, lanzó: "En la gestión anterior de Gollan y Vizzotti se vencieron 8 millones de vacunas, no 3 millones como en mi caso".

Por último, analizando el "simbólico" cambio de reformular los ministerios, dejó en claro que "estuve muy en contra" pero manifestó que "la prioridad fue la crisis financiera y tratar de mantener la macroeconomía". Cerrando sus dichos, Rubinstein marcó y realzó el papel de la Unión Cívica Radical (UCR) de cara a lo que viene: "Va a acercar a la coalición cuando espero lleguemos al gobierno en 2023 porque es una opción de la importancia en las políticas sociales. Jamás en la historia de la humanidad se ha visto la salud pública como un problema tan importante y en la Argentina lo estamos padeciendo".