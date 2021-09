Elecciones 2021: Negri reconoció la derrota en Córdoba y confirmó la caída de Macri

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio en Córdoba confirmó su derrota y felicitó a Luis Juez. Derrota de Mauricio Macri.

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio en Córdoba, Mario Negri, reconoció la derrota en la provincia frente a Luis Juez en estas PASO. Con esta declaración, se pudo confirmar que la lista de Luis Juez-Rodrigo de Loredo, apoyada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se posiciona por encima de la de Mario Negri- Gustavo Santos, lo que confirma una derrota del ex presidente Mauricio Macri, que acompañaba en la interna a su ex ministro de Turismo y el actual diputado nacional.

¡Felicito a Luis Juez y la lista Cambiando Juntos por la gran elección!, expresó Mario Negri a través de sus redes sociales y confirmó su derrota.

"Los cordobeses dieron su mensaje al kirchnerismo de una forma contundente. JxC es la herramienta de la sociedad para frenar el populismo", escribió Negri a través de su cuenta de Twitter y aseguró que en las elecciones generales de noviembre, Juntos por el Cambio se unirá para ganar en Córdoba.

Al final de su mensaje, Negri afirmó que seguirá ocupando su banca en la Cámara de Diputados: "Seguiré dando todo de mí en Diputados. Cuenten conmigo, como desde el primer día!".

Córdoba es una de las provincias con mayor peso electoral a nivel nacional y ofreció una amplia propuesta de 23 listas entre los aspirantes a ocupar cargos tanto para senadores como para diputados nacionales. Fueron 8 partidos y 5 alianzas las que participaron en un territorio que se destaca por su antikirchnerismo.

Las 9 bancas de Diputados que renueva Córdoba pertenecen a tres espacios políticos: 5 corresponden a JxC; 3 a Hacemos por Córdoba (HXC) y 1 al Frente de Todos. De las tres plazas del Senado, dos pertenecen a JxC y una al Frente de Todos.

La interna de Juntos por el Cambio en Córdoba

La coalición opositora JxC, con arraigo en el electorado cordobés, compitió en la interna con cuatro listas: