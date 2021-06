Elecciones 2021: Macri puso en duda el resultado electoral y Geuna lo cruzó en vivo en TN

El ex presidente puso en duda la transparencia del sistema electoral y comparó a Argentina con Venezuela, como siempre.

El ex presidente Mauricio Macri intentó poner en duda la transparencia de las elecciones legislativas 2021 que se realizarán en noviembre y la conductora de TN, Luciana Geuna, lo paró en vivo para hacerle dar cuenta de la irresponsabilidad que estaba diciendo, pero el ex mandatario redobló la apuesta y volvió a comprar la situación institucional de Venezuela con Argentina.

"Ojalá hubiese funcionado el dialogo en esta nueva etapa del kirchnerismo con la oposición, cada uno tiene que poder expresarse y poder elegir. No quiero un gobierno que me diga 'vos tenes que hacer esto'. Sos gobierno, vos fijas ciertas reglas...", despotricó el conductor del PRO en una entrevista con TN, a lo cual, Geuna le aclaró: "¿Cómo que no se puede elegir? Si la gente va a votar y vota... gana el partido mayoritario ¿Dónde está el riesgo?".

"Eso está en discusión ahora... si alteramos el funcionamiento institucional... Sí, la gente puede elegir, yo gobernaba y eligió", intentó argumentar Macri, pero la conductora le marcó: "Usted dice que la elección en sí misma está tenida...". "Cuando se rompe... ¿Qué pasó en Venezuela?", sacósu vieja carta el ex presidente, pero la periodista del Grupo Clarín le repreguntó: "Usted cree que esa situación institucional de Venezuela es aplicable a las elecciones de ahora?

Acto seguido, Macri advirtió: "Maduro dice que ganó y todos sabemos que Caprile ganó. Estamos discutiendo ese tipo de modelo. Yo no minimizo las cosas...". Ante una respuesta vaga, Geuna le insistió: "¿Por qué que está en riesgo el sistema electoral?". "Es parte del sistema judicial", retrucó el ex jefe de Estado, a lo cual, la conductora apuntó: " Pero ¿cree que la justicia electoral puede ser alterada para pervertir una elección?"

"¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿es un juez ecuánime o militante? Es Ramos Padilla, un juez militante. Son avances que veo, aquellos que subestiman allá ellos, yo no subestimo", aseveró el ex presidente.

En esa línea, Macri sostuvo que desde Juntos por el Cambio van a "ampliar el voto, a fiscalizar" y arremetió: "Si avanzan a mayorías que hoy no tienen en el Congreso, nos vamos a quedar sin un procurador independiente que decida qué es lo que está bien, vamos a estar en libertad condicional. Lo mismo con la Corte".

Frente a ese discurso intimidante por la posible victoria del Frente de Todos, Geuna le aclaró: "Una cosa es que el resultado electoral les permita tomar una cantidad de decisiones, otra es decir que el sistema electoral puede ser pervertido", pero el ex mandatario reiteró que "es parte de lo mismo, porque si modificas el sistema institucional, incluye el electoral".

"Es algo que nunca pasó, pero si no ponemos un límite y hacemos una buena elección, van a contar con mayorías especiales y van a alterar todos los sistemas", disparó. Pero no se quedó en solo poner en duda la transparencia del sistema electoral, tras varios intercambios con la periodista, Macri redobló su discurso y arremetió: "Hay un abismo entre una sociedad republicana, respetuosa de la ley a una cosa manejada en al anarquía porque... ¿quién domina en la anarquía? Dominan las mafias".

En ese momento, Geuna tomó la palabra y llamó a la reflexión al ex mandatario: "Son palabras muy enormes, anarquía, falta de democracia, en una país que la gente va a votar y alguien gana. La gente no muere por violencia política, no hay presos político... a veces ¿no repiensa?".

"No", dijo tajantemente Macri e insistió: "Las democracias no caen porque aparecen tanque en la calle, eso no funciona más. Ahora es un dirigentes que se mete en un sistema democrático y de adentro lo empieza a dinamitar todos los días un poco".