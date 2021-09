Elecciones 2021: las cuentas que saca Kicillof para la gran batalla que se libra en PBA

Las últimas recorridas de campaña estuvieron centradas en los municipios que pueden decidir el reparto de bancas en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección Electoral. Actualmente, Juntos tiene 26 senadores bonaerenses y el Frente de Todos 20. En el oficialismo esperan quedar empatados o con uno a favor.

El recambio en el Senado provincial se convirtió en los últimos días de campaña en tema de preocupación especial en la provincia de Buenos Aires. "El macrismo se encargó a entorpecer y obstaculizar varias de las iniciativas", resaltó el gobernador Axel Kicillof respecto a la importancia de revertir la relación de fuerzas en la Cámara alta bonaerense en la que actualmente Juntos tiene una mayoría de 26 legisladores contra 20 del Frente de Todos. Tanto las recorridas del gobernador y sus funcionarios como la de los candidatos se incrementaron en las cuatro secciones electorales en las que se votan senadores con la expectativa que este último esfuerzo sirva para apuntalar las chances en las zonas más adversas. De acuerdo a los números que manejan, es probable que el Senado quede empatado en 23 bancas, con lo que las votaciones las definiría la vicegobernadora Verónica Magario.

En esta elección se renuevan los 23 senadores provinciales elegidos en los comicios de 2017: 16 pertenecen a Juntos y sólo 7 al Frente de Todos. En el sistema electoral bonaerense los senadores duran 4 años igual que los diputados y en ambos casos se eligen por secciones electorales. En esta ocasión, se votarán los senadores correspondientes a la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima secciones, todas ellas diferentes en cuanto a las expectativas y posibilidades.

La Primera

Es la más populosa de las que están en juego, comprende 24 distritos del norte y oeste del Conurbano. En algunos de ellos Juntos es muy fuerte como San Isidro -feudo de la familia Posse-, Vicente López -manejada por Jorge Macri- o San Miguel -bastión de Joaquín de la Torre, ahora en la lista de Facundo Manes-. Pero el Frente de Todos tiene con qué responder. Están San Martín y Hurlingham -donde fueron intendentes los actuales ministros Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta-, además de Moreno, Merlo, Morón, Tigre y Escobar, por poner algunos de los municipios grandes en manos del oficialismo.

En esta sección se eligen 8 senadores que corresponden 5 a Juntos y 3 a Todos. La boleta del Frente la encabezan el actual senador Luis Vivona -que responde al intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini- y la ministra de Gobierno, Teresa García, que vuelve a la Cámara alta con la intención de conducir nuevamente el bloque del oficialismo. Competirán contra Cristian Gribaudo -ex candidato a presidente de Boca y hombre de Daniel Angelici-, la senadora Daniel Reich -esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero- y Ramiro Tagliaferro -ex intendente de Morón y ex marido de María Eugenia Vidal-.

La expectativa del Frente de Todos es que, al menos, se elijan 4 senadores de cada boleta, ganando una banca. Pero también hay quienes manejan números optimistas y piensan que la cuenta podría resultar 5 a 3 para el oficialismo, un vuelco que sería decisivo para el futuro de la Cámara.

La Cuarta

Comprende parte del interior provincial, zona complicada para el Frente de Todos. Tanto para el caso de la Cuarta Sección como el de la Séptima, el mensaje del oficialismo puso el acento en la recuperación de las pymes y la inversión realizada por los gobiernos nacional y provincial para la ayuda del sector, donde ya se empiezan a ver los resultados. Con esa intención, el propio presidente Alberto Fernández estuvo el martes en Chivilcoy -pago chico de Florencio Randazzo- para destacar el caso de una empresa de zapatillas que cerró durante el macrismo y reabrió en mayo pasado.

En la Cuarta Sección se eligen 7 senadores, de los cuales 5 pertenecen a Juntos y 2 a Todos. La boleta del oficialismo está encabezada por el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, seguido de la senadora camporista Malena Dafunchio. La expectativa aquí también es sumar un legislador y que el reparto quede 4 a 3. Como en el caso de la Primera Sección, en la Cuarta es fuerte la figura de Sergio Massa, por lo que en el cierre de la campaña bonaerense de hoy le tocará conectarse desde Junín, un municipio en manos del macrismo en el que creen que el oficialismo puede sumar adhesiones.

La Quinta

Básicamente, comprende los municipios de la Costa Atlántica y algunos del centro provincial, pero el peso de Mar del Plata -con casi la mitad del padrón- es decisivo. Es uno de los motivos por los que el cierre tendrá como epicentro La Feliz, con la participación de Fernández y Kicillof junto a los candidatos encabezados por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. Así, repetirán la cábala de 2019, aunque permanecía en duda la ubicación dado el pronóstico de tormentas.

La boleta para senadores está encabezada por Pablo Obeid, titular de la regional Anses y pareja de la titular del organismo, Fernanda Raverta, quien fuera candidata a intendenta marplatense en las últimas elecciones. Perdió frente a Guillermo Montenegro, que ahora candidatea a senador a su jefe de gabinete, Alejandro Rabinovich. En la Quinta Sección se votan 5 senadores, con un reparto actual de 3 para Juntos y 2 para Todos. Imaginan que la distribución se mantendrá sin modificaciones.

La Séptima

Otra de las secciones complicadas para el Frente de Todos porque corresponde íntegramente al interior bonaerense y está muy vinculada a la producción agrícola. Kicillof, Magario, Tolosa Paz y ministros provinciales se dedicaron los últimos días a recorrerla, principalmente los municipios de Azul y Olavarría, donde mantuvieron encuentros con empresarios pymes. Esta sección elige sólo tres senadores y actualmente los tres corresponden a la bancada de Juntos. Superando el tercio de los votos -33,3%-, el Frente de Todos conseguiría obtener una banca, que es el objetivo. Para ello, colocaron al tope de la lista al ex intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, el único diputado electo por las listas de Randazzo en 2017, que ahora acordó su retorno al peronismo.

"Vienen a destruir la provincia productiva", fue el mensaje de Kicillof esta semana en el club Estudiantes de Olavarría. En el arranque de la campaña, el gobernador había marcado la necesidad de obtener mayoría en el Senado para avanzar en las reformas estructurales que considera indispensables para Buenos Aires. De hecho, en el inicio de su gestión, la oposición legislativa modificó aspectos centrales de la reforma impositiva que apuntaba a subir los tributos a los sectores más pudientes. En la gobernación creen que están muy cerca de revertir ese obstáculo para modificar la realidad bonaerense.