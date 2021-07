Elecciones 2021: la frase de Bilardo que usó Santilli para hablar de la interna con Manes

En medio de declaraciones que le suman picante a la interna opositora, Santilli pidió que sea "sana y propositiva" y usó una frase de Bilardo para bajar el tono los cruces.

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Juntos, Diego Santilli, pidió hoy que las elecciones primarias (PASO) de la coalición opositora sea "sana y propositiva" y usó una frase del ex director técnico de la selección de fútbol, Carlos Bilardo. El mensaje fue dirigido a su rival en las PASO del 12 de septiembre, el radical Facundo Manes.

Santilli recorrió la ciudad de Hurlingham junto al primer candidato a concejal Lucas Delfino y compartió un café con vecinos. En ese contexto, el precandidato a diputado nacional de la principal alianza opositora señaló: "Nuestro adversario es el kirchnerismo. No le hagamos el caldo gordo al kirchnerismo. Nosotros tenemos que tener una primaria sana, propositiva. De ideas". Y, la misma línea, agregó: "Me quedo con una frase de Bilardo: ´Los nuestros son los de celeste y blanco, los de enfrente son de otro equipo. Pásensela a los nuestros´".

"Tenemos que competir, ver quién tiene una mejor idea, mejor propuesta y que la gente decida, porque se trata de eso. La gente es la que decide. Nuestra forma de hacer las cosas es estar, escuchar y trabajar para solucionar", afirmó Santilli. El postulante al Congreso sostuvo que el país tiene actualmente "problemas más profundos" de los que hubo en los últimos años y agregó: "Más pobreza, más falta de trabajo, más inseguridad, más angustia, porque no sabes que futuro le vas a poder dar a tus hijos".

A su turno, Delfino destacó: "Hace muchos años que venimos trabajando en equipo con Diego y con Horacio (Rodríguez Larreta). Vamos a llevar la transformación que se hizo en la Ciudad (de Buenos Aires) a Hurlingham, y con el Colo a toda la Provincia de Buenos Aires".

Ritondo cruzó a Manes

El lunes, Manes cargó contra Santilli y le echó en cara que no es bonaerense. "Yo nunca me fui de la Provincia de Buenos Aires. Voy a Salto los fines de semana, mis mejores amigos están allá". Como si fuera poco, antes había acusado a Santilli de usar dinero de la Capital Federal para financiar la campaña en la provincia de Buenos Aires, algo que no cayó bien en el PRO.

Al cruce por redes sociales salió el diputado del PRO, Cristian Ritondo: "Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacios". Y le aconsejó: "No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos".