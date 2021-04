La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirá este miércoles a las 9.30 para analizar la propuesta elevada por el Gobierno de postergar el calendario electoral para los meses de más calor, lo que permitiría evitar el frío del invierno y avanzar con la campaña de vacunación contra el coronavirus. Los tiempos apremian, el proyecto tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación antes de los primeros días de mayo, por una cuestión de calendario electoral, y si bien aún hay legisladores a convencer, la intención es darle lugar al retraso de las urnas. Hasta el momento, en el Congreso no hay consenso opositor sobre este tema.

Como lo hacen regularmente, los dirigentes nacionales de la alianza opositora se encontrarán de forma virtual para debatir la iniciativa que pospone las PASO al segundo domingo de septiembre y las generales al segundo domingo de noviembre de este año, un mes de retraso para cada una de ellas. "Este aplazamiento permitirá dejar atrás el período de bajas temperaturas y mayor circulación de enfermedades respiratorias y avanzar en la campaña de vacunación", se planteó en una reunión que mantuvieron la semana pasada los diputados nacionales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio con las presencias de Sergio Massa, presidente de la Cámara, y Eduardo de Pedro, ministro del Interior.

En la mesa nacional de Juntos por el Cambio hay consenso. Todos consideran que las PASO se tienen que hacer y que no pueden ser suspendidas. Analizarán la propuesta y, si es confiable y respeta las primarias, obtendrá el visto favorable. Pero las posiciones no están del todo cerradas y habrá un espacio de debate. De hecho, en el bloque PRO, con reunión pautada para este martes a las 17:30, no había consenso sobre la iniciativa.

Durante el encuentro en Diputados, desde la oposición plantearon otros temas vinculados a la reforma electoral, como la inclusión de la boleta única de papel, la vuelta del voto postal en el exterior (algo que se permitió durante la presidencia de Mauricio Macri, por decreto y sin pasar por el Congreso) y la posibilidad de que las fuerzas de seguridad afectadas al proceso electoral también puedan sufragar.

En base a ese encuentro, De Pedro envió una propuesta borrador para modificar el calendario electoral "por única vez" y "en contexto de pandemia". El mismo propone la postergación de las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales al 14 de noviembre. Además, la oficialización de listas, candidaturas y el inicio de la campaña se dilatarán a un mes y medio antes de los comicios.

"Las fechas propuestas permiten respetar todos los plazos fijados por el Código Nacional Electoral, salvo dos excepciones: con el propósito de garantizar un plazo suficiente para la realización del escrutinio definitivo de las PASO, el proyecto propone reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos", se explicó en el encuentro en el Congreso.

Una vez que la mesa nacional de Juntos por el Cambio se ordene y se pronuncie en relación a este borrador presentado el viernes, comenzará la tarea en el Congreso para ordenar a los diputados rasos que, en su mayoría, prefiere no tocar las fechas pero habrá que hacer docencia para avanzar con el consenso que se lograría mañana.

De todos modos, esta semana no hay sesiones programadas para la Cámara de Diputados por lo que recién podría tratarse la próxima, dando los tiempos necesarios para avanzar en las negociaciones y llegar a aprobar la iniciativa antes de la segunda quincena de mayo.

Campaña de vacunación

Además de las PASO, la mesa nacional de Juntos por el Cambio debatirá en torno a las vacunas. El lunes, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y los diputados Claudia Najul, Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Ministerio de Salud información sobre la efectividad de la vacuna china Sinopharm. Puntualmente, la evidencia científica sen la que e basan las autoridades sanitarias para recomendar el diferimiento de la segunda dosis.

Solicitaron saber el porcentaje de inmunidad alcanzado con una sola dosis, el plazo en que eso ocurre y la evidencia científica que respalda esos datos. Además, pidieron conocer la efectividad generada con la colocación de la segunda dosis y si es la misma que la generada con un diferimiento.

La semana pasada, a pedido de Juntos por el Cambio, la ministra de Salud Carla Vizzotti expuso en la comisión de Salud y despejó las dudas en torno a la campaña de vacunación, los acuerdos y negociaciones para conseguir nuevas vacunas para inmunizar a la población. Sobre este punto hubo muchos cuestionamientos, uno de ellos del diputado José Cano, quien sostuvo que el gobierno generó “una enorme desinformación, una enorme expectativa en la sociedad que lamentablemente no se cumplió" en torno a la llegada de vacunas. Algo que se debió exclusivamente a la alta demanda mundial que no es satisfecha por la producción.

Finalmente, desde Juntos por el Cambio también se plegaron a una campaña de desinformación que fue tapa de Clarín, con el objetivo de generar temor y confundir a la población. Se aseguró que “la vacuna China” no tiene una efectividad alta, confundiendo las dosis de Sinopharm, aplicadas en la Argentina, con las de Sinovac, en Chile.

La ministra Vizzotti salió a desmentir esta desinformación y explicó que “hay dos vacunas que vienen de China, una vacuna que se llama Sinovac y otra Sinopharm. La información fue algo confusa mezclando la eficacia de las dos vacunas y poniéndolas en la misma situación . Lo primero que quiero decir es que cualquier vacuna que se esté aplicando en cualquier país es segura y cumple las recomendaciones de la OMS en el contexto de una emergencia sanitaria”.

La funcionaria detalló que “la vacuna que está aplicando Argentina, que tiene 2 millones de dosis que se han distribuido y se han aplicado, es la vacuna de Sinopharm que tiene una eficacia similar a la vacuna de AstraZeneca y a muchas otras vacunas que no tienen ninguna objeción que es casi 80% y eso es muy bueno. Eso es solamente para prevenir la enfermedad, lo que está demostrado también es que se busca disminuir la gravedad y la muerte”.