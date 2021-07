Elecciones 2021: Gollán se realizó análisis de rutina antes de arrancar la campaña

El ex ministro de Salud bonaerense acudió al Sanatorio Güemes. Tiene un marcapasos desde hace años.

El ex ministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos Daniel Gollan se sometió a una serie de exámenes de rutina en el Sanatorio Güemes antes de meterse de lleno en la campaña para las elecciones 2021.

"Anualmente me hago un chequeo como todos. Me tocaba para septiembre o octubre, pero decidí adelantarlo porque sino iba a ser en medio de la vorágine de la campaña. Entre otras cosas me chequeo un marcapasos que tengo puesto hace 16 años", afirmó Gollán, quien contó que revisa la batería del marcapasos cada seis meses.

En una entrevista en Radio 10, Gollán desmintió que haya sido intervenido en un quirófano o que se haya registrado con nombre falso como afirmaron algunos periodistas entre ellos Ángel de Brito. "Uno tiene que tomar estas cosas jocosamente, porque pasan por las redes sociales y después lo levanta algún medio. Pero por suerte estamos muy bien de salud", sostuvo el ministro.

El precandidato del oficialismo dejó el cargo al frente del Ministerio de Salud de Axel Kicillof este martes, para dedicarse de lleno a la campaña del Frente de Todos en el distrito de principal peso electoral.

En su lugar asumió Nicolás Kreplak, quien ayer tomó control de la cartera en un acto realizado en la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de La Plata, del que participó Gollan.

"Me toca reemplazar a un amigo, compañero, un referente; una de las personas más nobles que conozco, un ejemplo; un doctorado en fortaleza y espíritu; un maestro sabio y generoso, una persona imposible de doblegar", sostuvo el flamante ministro de Salud bonaerense al destacar la figura de Gollan.

Y agregó: "Va a ser no solamente un enorme candidato sino que estoy seguro que va a tener una función destacadísima en el Congreso de la Nación para que sea una patria más justa".