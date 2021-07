Elecciones 2021 en Entre Ríos: la irrupción de Dolores Etchevehere incomoda los plantes de Bordet

El Frente de Todos en en Entre Ríos analiza los escenarios para las legislativas. Cuáles son los nombres que se barajan para encabezar la lista. La candidata de Grabois sacudió el tablero político en la provincia.

En la recta final para el cierre de las listas, de cara a las próximas elecciones legislativas, persiste la duda respecto de quiénes encabezarán la lista que presente el justicialismo en Entre Ríos. Gustavo Bordet, gobernador y presidente del PJ en esa provincia, llamó en el marco de un congreso del espacio a otorgarle una victoria al presidente Alberto Fernández. Si bien todo se encaminaba hacia la unidad, en los últimos días la irrupción de una posible candidatura de Dolores Etchevehere dentro del espacio vino a incomodar los planes oficiales.

El último miércoles quedó conformado oficialmente en Entre Ríos el Frente de Todos, con 10 partidos -Partido Justicialista; Movimiento por Todos; Frente Grande; Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Frente Entrerriano Federal; Compromiso Federal; Unión Popular; Partido del Trabajo y el Pueblo; Partido Comunista y Partido Solidario- que adhieren a la propuesta. Pese a que circulan nombres, reina el hermetismo y nadie se atreve a confirmar quién será la cabeza de la propuesta del espacio.

La nómina que encolumne Bordet va a depender, fundamentalmente, de la estrategia que se plantee el oficialismo en relación a su máximo adversario, Rogelio Frigerio. El exministro del Interior está lanzado, recorriendo la provincia y apuntando, sin disimular ni esconderlo, al 2023. En ese sentido, el oficialismo tiene dos opciones: o pone toda la carne al asador, con un candidato o candidata de peso; o le baja el tono a una elección que naturalmente pasa a un segundo plano en el contexto de crisis sanitaria. En el primero de los escenarios, el gobernador podría optar por alguien con aspiraciones a 2023, y en caso de perder, podría arruinar la expectativa de cara al recambio en el Poder Ejecutivo. Con la segunda opción, en cambio, se podría no ganar la elección -jugarse a perder por poco- sin que eso afecte el futuro de manera tan directa. Algo similar a 2017, cuando la oposición ganó y metió tres diputados, contra los dos del peronismo. Sin embargo, dos años después, Bordet se alzó con un triunfo holgado sobre Juntos por el Cambio, sacando más de 20 puntos de diferencia. Claro que el escenario nacional es distinto y la Casa Rosada, ahora con el justicialismo de regreso, necesita mostrar resultados y respaldo en las provincias.

No es menor lo sucedido en 2019. Pese a que el gobernador fue reelecto por amplia mayoría, el PJ le bajó mucho la intensidad a la campaña nacional. Al punto tal, que en octubre la buena perfomance de Mauricio Macri le arrebató un senador: Juntos por el Cambio terminó consiguiendo dos escaños, contra uno de un peronismo donde no tardaron en pasarse la factura por haber "hecho la plancha" antes de los comicios. Desde la Casa Gris, tal cual se contara por aquellos días en El Destape, aseguraron que la idea había sido bajarle el tono a la campaña porque la gente estaba "saturada" de tanta contienda política. No parece haber sido una buena decisión.

En caso de que Bordet decida jugar fuerte, las opciones podrían ser Enrique Cresto o Laura Stratta. El primero, oriundo de Concordia, es actualmente el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, cargo dependiente del Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis al cual accedió con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia. Para ello, se tomó licencia de su cargo como intendente de su ciudad. Con claras aspiraciones a suceder a Bordet en 2023, Cresto ha dicho en las últimas horas que "está a disposición", aunque en la suma y en la resta no pareciera ser un escenario que lo beneficie. Ser candidato le asegura hacer campaña y ser -segurísimo- diputado nacional, además de tener un termómetro de cara a 2023. Pero, ocupando un cargo de relevancia y con una caja enorme, que le permite recorrer la provincia con obras, estrechar la mano de intendentes y presidentes comunales a lo largo y ancho de la provincia y hacer crecer su imagen exponencialmente, da la sensación de que ir a diluirse entre 257 legisladores de la Cámara Baja nacional lo sacaría del mapa a futuro.

En cuanto a Stratta, oriunda de Victoria, su imagen viene creciendo a la par de su cargo como vicegobernadora. Pese a que algunos creen que el norte debería estar puesto en la Casa Gris, podría verse como un gesto estar a disposición del electorado, y especialmente hacia adentro y con el gobierno nacional. Demostraría, en todo caso, la real intención de llevarse un triunfo en una elección difícil. Sin embargo, desde el entorno de la vicegobernadora le aclararon a El Destape que no existe tal posibilidad, ni encabezando ni testimonial. "Tiene un mandato y lo va a cumplir", resaltaron.

En cuanto al otro escenario, con una campaña de baja intensidad y candidatos que no sean pesos pesados, se trabaja en la idea de postular a Carolina Gaillard y a Tomás Ledesma. La primera es actualmente diputada nacional, cargo al que volvió en 2019, cuando Juan José Bahillo dejó su banca para ser ministro de Producción en la provincia. Oriunda de General Campos, ya había sido legisladora entre 2013 y 2017, llegando a ocupar ese lugar de la mano del exgobernador Sergio Urribarri. Con un perfil que se fue elevando, especialmente a partir de su protagonismo en leyes claves como Cannabis Medicinal y Aborto Legal, su figura se posiciona como una alternativa para dar la pelea en la provincia.

Ledesma, por su lado, es el actual subsecretario de Relaciones Municipales del gobierno nacional y referente de la Cámpora en Entre Ríos. El joven militante paranaense ha reiterado en los últimos días que aún no es tiempo de hablar de candidaturas. Desde su círculo le garantizaron a El Destape que no hay nada confirmado y que el joven funcionario provincial está concentrado en sus tareas diarias y en la gestión de la pandemia junto a jefes comunales.

Fuentes cercanas al armado peronista confirmaron a El Destape que Gaillard y Ledesma serían los nombres "puestos" en la lista, aunque, como siempre, "esto es minuto a minuto". Una tercera opción podría ser un intendente, bien posicionado y con contenido, que pueda darle una pelea más mano a mano a Frigerio en el terreno de lo discursivo. Como alternativas, suenan Lucas Larrarte -San Salvador- y Martín Oliva -Concepción del Uruguay-. Éste último, supo este medio, estuvo en el radar oficialista.

Dolores Etchevehere, la incógnita

La novedad en los últimos días pasa por una posible candidatura de Dolores Etchevehere, quien estaría dispuesta junto a su espacio -Frente Patria Grande- a competir en las elecciones, con la posibilidad incluso de que sea dentro del Frente de Todos. La noticia llegó de la mano de Juan Grabois, referente nacional del espacio, que, en el programa de Viviana Canosa, en A24, lanzó: "¿Querés una primicia? ¿Sabés quien va de candidata a diputada en Entre Ríos? Dolores Etchevehere, la vamos a postular a candidata a diputada nacional". El dirigente social no se quedó ahí, sino que además apuntó: "Contra su hermano y contra Bordet. Porque hay un pacto de poder ahí, entre Etchevehere, Cambiemos; y Bordet, Frente de Todos, para garantizar el glifosato, la expansión de la frontera sojera, quemando los pastizales y humedales. Nosotros vamos a romper el pacto de poder".

La posible postulación de la hermana del exministro de Agroindustria macrista Luis Miguel Etchevehere -con quien sostiene una durísima guerra familiar y judicial- ha movido el tablero político de la provincia. Lo cierto es que, a cuatro días del cierre de listas, aún no se sabe si competirá por dentro o por fuera del FdT. En caso de querer hacerlo por adentro, debe conseguir avales; en caso de hacerlo por afuera, podría usar un sello partidario a los fines de competir. El menú no es muy variado: suponiendo que no lo haga dentro de Juntos por el Cambio, tiene como opciones el socialismo y el Frente de Izquierda, las otras dos opciones que han adelantado que jugarán en los comicios.

“Hay varias opciones, lo están evaluando los compañeros. Creemos que las contradicciones las tenemos que trabajar dentro del Frente de Todos y no tenemos problemas en ir a las PASO o compartir lista, pero con nuestra agenda” indicó Etchevehere, en contacto exclusivo con El Destape.

La integrante del Frente Patria Grande, cuya imagen se hizo más visible con la disputa de Casa Nueva –un campo de la familia Etchevehere en la zona de Santa Elena-, señaló que la posibilidad de ir en el armado que encolumne Bordet está supeditada a que se cumplan con las pretensiones del espacio. “Terminar con los agrotóxicos, ponerle punto final a los incendios en los humedales y a la impunidad de quienes los ocasionan y recuperar tierras mal habidas, como las que los ‘Etchvehere corruptos’ le robaron a la Escuela 151 de Santa Elena”, afirmó. Por “Etchevehere corruptos”, Dolores hace referencia a sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián; y a su propia madre, Leonor Etchevehere.

Dolores Etchevehere señaló, además, que el fin principal de su postulación es “interpelar al pacto de poder” y apuntó no sólo contra su familia, sino que también contra el gobernador, los productores y al Poder Judicial: “Hay una mafia enquistada en la Justicia, en connivencia con integrantes del poder político y con los ruralistas pro-agrotóxicos. ¿A quién se le ocurre estar del lado de los que generan los alimentos intoxicados que las personas comen?”. Y no se quedó ahí. Seguidamente, lanzó: “Este pacto de poder se visualizó en Casa Nueva, ahí vimos cómo opera. A mí me llevaron presa 150 efectivos policiales, sin embargo, cuando un juez lo notificó a Luis Etchevehere de las restricciones, no las acató y le mandaron un solo policía. Y siguió sin cumplir. Después me sacaron de mi propia casa, me sometieron, con papeles fraguados. El gobernador debe respetar a la Justicia y no convalidar esos documentos”.

Para cerrar, la dirigente de Patria Grande aclaró que su candidatura “se trabaja en consenso, no es algo personal ni individual”. Y remarcó: “Somos una fuerza popular, nos están llamando muchísimos para participar. Es cuestión de horas nomás para que tomemos una determinación”.

Por último, sobre la consulta respecto de la posibilidad de unificar criterios y estar dentro de la lista oficial del FdT, Dolores subrayó: “Estamos evaluando ir por afuera, no es lo que queremos, pero lo estamos evaluando. Nosotros buscamos que el gobernador recapacite. Y claro que podríamos estar, porque participar no significa ocultar ni omitir. Si hay alguien que hace mal, lo vamos a señalar”.