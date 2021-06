Elecciones 2021: Amadeo le pidió a Macri que no sea candidato de JxC

El ex legislador expresó su apoyo a que Bullrich sea la candidata de Juntos por el Cambio en Ciudad.

A menos de un mes del cierre de lista, las internas dentro de Juntos por el Cambio no logran llegar a un consenso y ahora el dirigente macrista Eduardo Amadeo le pidió al conductor del PRO y ex presidente, Mauricio Macri, que no se presente como candidato en estas elecciones legislativas 2021. A su vez, expresó su apoyo para que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sea la candidatura en Ciudad de Buenos Aires.

"Patricia Bullrich es la mejor candidata para la Ciudad y Macri es lo suficientemente inteligente para entender que no tiene que presentarse a elecciones este año", aseveró el ex legislador en diálogo con FutuRock y así definió su postura ante las definiciones de candidatos que debe tomar la coalición opositora.

En esa línea, el dirigente macrista se refirió al rol de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su intención de volver a competir políticamente dentro de la Ciudad, a lo cual, recriminó esa actitud: "Derrotarlo a Kicillof es una tarea épica, creo que Maria Eugenia debería presentarse en Provincia y enfrentarlo".

No obstante, fiel a su estilo, Amadeo despotricó de las discusiones políticas partidarias que tiene lugar a tres meses de las PASO y arremetió: "Al 99% de la gente la interna de Juntos por el Cambio le importa un corno".

Elecciones en Jujuy, primera victoria de JxC

La visita del senador Martín Lousteau y del neurólogo Facundo Manes para levantar la mano de su correligionario y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tras el triunfo en su provincia, volvió a agitar la interna de Juntos por el Cambio al mostrar a un radicalismo fortalecido por esa victoria y dispuesto a salir a disputar de igual a igual con el PRO los lugares en las listas de cara a las próximas PASO y legislativas.



Envalentonados con el triunfo, Manes y Lousteau llegaron a Jujuy junto al presidente de la UCR bonaerense y jefe del bloque de Diputados de JxC en la Legislatura, Maximiliano Abad, dirigente cercano al mendocino Ernesto Sanz y al propio Morales, y además uno de los impulsores de la eventual candidatura de Manes.



El Frente Cambia Jujuy (FCJ), liderado por Morales, obtuvo la victoria en las elecciones provinciales con casi el 42% de los votos, aventajando al Frente de Todos-PJ, que quedó en segundo lugar -el peronismo compitió fragmentado en cuatro listas- y al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que se ubicó tercero.



"Necesitamos líderes como él (por Morales) que nos unan, no que nos dividan; necesitamos líderes que nos lideren con esperanza", exhortó Manes a partir del resultado electoral de Jujuy, en lo que fue leído como un mensaje dirigido al sector duro de PRO, con el que Morales mantuvo varios cruces en los últimos meses.



A Manes, a quien la UCR impulsa como primer candidato a diputado nacional de JxC por la provincia de Buenos Aires, se le sumó Lousteau, quien sostuvo que los próximos comicios serán una oportunidad para "mostrar un radicalismo mejor y más grande, que pueda convocar figuras como Facundo (Manes), y así poder hacer un Juntos por el Cambio mejor y más potente, para así poder ganarle al populismo".