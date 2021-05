En sintonía con el acuerdo sellado la semana pasada, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió un dictamen firmado por los legisladores de todas las fuerzas políticas sobre el proyecto del Ejecutivo para postergar la fecha de las elecciones PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y de las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, por motivos sanitarios. La intención del bloque del Frente de Todos es votar la iniciativa en el recinto el miércoles que viene en una sesión especial, en la que también se trataría el proyecto sobre las modificaciones al Impuesto a las Ganancias para las empresas.

En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, el diputado del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo, celebró el "consenso y el diálogo profundo" alcanzado entre las fuerzas políticas, que dio como resultado este proyecto que definió como de "racionalidad en el marco de esta pandemia". "Por eso, y por única vez, y sólo en este contexto de pandemia, se trasladarán las fecha de las PASO y de las generales", se preocupó en destacar.

Luego de muchas idas y vueltas, la iniciativa impulsada por el Gobierno terminó de consensuarse en un encuentro que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, mantuvieron con los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio el jueves pasado, cuando acordaron la redacción final de la cláusula "cerrojo" incorporada al proyecto que establece que este año no podrá volver a cambiarse el calendario. Así, el artículo 6 fijará que "la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional".

El debate por la boleta

Pese a este acuerdo inédito, la oposición buscó la manera de diferenciarse levantando la propuesta de la adopción de la boleta única de papel como sistema electoral. Desde Juntos por el Cambio, fue el radical Gustavo Menna quien lamentó que no se hubiera avanzado en esa dirección y se mantenga lo que definió como "un sistema arcaico y perimido". "La sociedad reclama mejorar el sistema de votación, ampliar la participación y hacer más seguro al voto", completó. El bloque lavagnista Consenso Federal también hizo una bandera del tema. "Nos debemos un debate serio en el que emprendamos la solución de un sistema electoral que es sumamente engorroso para el que tiene que ir a elegir. Por ahora vamos a seguir poniéndole parches, pero no es más que eso", aseguró la diputada Graciela Camaño.

Se encargó de responderles la diputada oficialista entrerriana Carolina Gaillard, quien explicó que lo que se debatía era únicamente la modificación de unas semanas del calendario electoral en busca de minimizar los riesgos en gran parte de la población, al correr el comicio a días de menos frío y permitir que haya más gente vacunada. "La boleta única implicaría una reforma electoral que requeriría otros tiempos", subrayó. El Frente de Todos estaría dispuesto a debatir la boleta única - nuevo fetiche de la derecha criolla- el año próximo, que no es electoral.

Alerta amarilla

El otro tema que alteró la calma de una sesión de comisión sobre un tema ya acordado fue la interna del macrismo, que quedó a la vista. Habló el diputado Pablo Tonelli, del PRO, quien rescató que se hubiera llegado a un consenso "pese a que no me parece bien cambiar las reglas electorales en el medio del proceso". Sin embargo, su compañero de bloque Fernando Iglesias, quien suele expresar las posiciones más ultra del interbloque, habló de un "chantaje", para sorpresa de propios y extraños.

"Acá no hubo ningún consenso, y si me cuesta la banca, que me cueste. Porque acá lo que hubo fue chantaje, con una posible suspensión de las PASO o con una ley de lemas. Y esto se da en contexto con el tratamiento de la ley de 'superpoderes' y del ataque contra el procurador Eduardo Casal", aseguró. Como la titular del PRO, Patricia Bullrich, el diputado Iglesias es de la idea de que no hay que acordar nada con el Frente de Todos y oponerse sistemáticamente a todas sus propuestas. "Van a estar mirando las encuestas sobre las elecciones y si les conviene van suspender todo", agregó respecto a lo que cree que hará el Gobierno con las elecciones.

Debió salir el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, uno de los firmantes del acuerdo, a responderle y desmentir cualquier chantaje. "Tengo libertad en mi discernimiento, en mi intención y en mi voluntad para votar esta ley, no estoy bajo ninguna extorsión. Ojalá que se haga la denuncia, porque todas las autoridades de Juntos por el Cambio ratificaron este acuerdo, y algunos con más ansiedad que otros, como por ejemplo el PRO", aclaró.

La iniciativa, que obtuvo el total de las 35 firmas de los integrantes de la comisión, también propone reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos y se lance la campaña. Ahora, para ser aprobado en el recinto, el proyecto requiere del respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, 129 diputados y 37 en el Senado, por tratarse de una cuestión electoral.