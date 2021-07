El macrismo no le puede pagar a Durán Barba y desmontó su oficina del país: ya no trabaja para el PRO

Por primera vez en más de una década, el ecuatoriano no tendrá ninguna injerencia en la estrategia de campaña del macrismo.

El macrismo no le puede pagar a Durán Barba por los valores del dólar, la crisis económica por la pandemia y los cuatro años de Mauricio Macri en el poder, y el ecuatoriano no trabaja más para el PRO.

Así, el histórico gurú político de Cambiemos desmontó su oficina del país. Ya no tendrá ninguna injerencia en la estrategia de campaña del PRO. El consultor está recluido desde el inicio de la pandemia en su departamento de Ecuador, según reveló el diario Clarín.

"Mantiene, cada tanto, algunas conversaciones con Horacio Rodríguez Larreta o sus principales colaboradores, un gesto de cortesía del administrador porteño al que le gusta acumular asesores", cuenta el matutino.

"Un trabajo que afuera se cotiza U$S25.000 acá te pueden pagar, como mucho, US$7.000. Si es que te lo pagan", aseguró un off un consultor local sobre uno de los motivos por los cuales podría haber "renunciado" el ecuatoriano.

El diario argumenta: "La devaluación del peso y el auge de mercados y campañas mucho más seductoras como México, Ecuador, Chile o incluso Centroamérica dejó a la Argentina por primera vez en mucho tiempo acéfala de consultores extranjeros".

El año pasado, el principal asesor del expresidente Jaime Duran Barba se refirió a su relación con Mauricio Macri y lanzó una contundente definición: ya no trabaja más con el ex jefe de Gobierno y ex Presidente. Asimismo, dio a entender que la carrera política del ex mandatario ha llegado a su punto final, diferenciándose así del ala dura de Juntos por el Cambio, que aun le responde y viene militando contra la cuarentena.

"Estimo mucho a Mauricio pero no trabajo más con él. Lo acompañé hasta el final", fue el contundente anuncio del ecuatoriano, en diálogo con FM Futurock. Así, puso fin a una relación laboral que fue exitosa para ambas partes y duró 14 años, desde que lo asistió en la campaña para diputado nacional en 2005 y cayeran derrotados en 2019, ante el Frente de Todos. Durán Barba no trabajaba aun con Macri en lo que había sido su única derrota electoral: el balotaje para la jefatura de Gobierno de 2003.

Hoy Clarín cuenta: "Durán Barba ya no está. Lo último que hizo fue ayudar a Guillermo Lasso a ganar las elecciones en Ecuador en el último tramo de la campaña. Nunca quedó del todo claro cuál fue el monto del contrato real del ecuatoriano preferido del PRO. En el 2017 le crearon una retribución mensual simbólica de $160.000 para él y su socio Nieto. Todos aseguran que el ecuatoriano cobra mucho más por sus servicios".

En julio de 2017, el gobierno de Cambiemos tuvo que informar que el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba tendría dos contratos donde cobraría 80.000 pesos por mes para trabajar en la campaña electoral. "El contrato es por su asesoramiento en materia electoral, política y comunicacional", dijeron desde el partido.

Uno de los contratos, según detalló el diario La Nación, será con el partido PRO nacional y por un salario mensual de 40.000 pesos, y no tendrá fecha de vencimiento. Además, el especialista en comunicación política fue contratado por el partido Pro Capital durante cinco meses, el tiempo que lleve la campaña electoral, por otros $ 40.000.

Así lo blanqueó. Días antes, el periodista Pablo Méndez Shiff en el programa de Mirtha Legrand le había preguntado en vivo a Durán Barba cuánto cobraba porque era un dato que no era oficial ni público. Fue un momento incómodo y el ecuatoriano no supo responder. Legrand apenas tuvo risas de complicidad.