El derrumbe en Ferro suspendió un acto que iba a encabezar Alberto Fernández

Se iba a realizar un plenario de organizaciones sociales este sábado en el estadio de Caballito con la presencia del mandatario pero hoy sucedió la caída de la tribuna. Buscan otra sede.

Este sábado se iba a realizar un acto de organizaciones sociales encabezado por Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, en el que el presidente Alberto Fernández iba a ser el principal orador. El lugar elegido para el plenario fue Ferro pero hoy se derrumbó una tribuna.

Por ese hecho, el acto fue suspendido momentáneamente y los organizadores ya están buscando nueva sede. "Estamos trabajando para que se haga igualmente este sábado", afirmaron a El Destape desde la organización.

La hora pactada era a las 15. Alberto Fernández iba a ser el principal orador del acto. Pero por ahora está todo en stand by. Es que hoy un derrumbe mientras se realizaban tareas de mantenimiento dejó seis heridos. No hubo víctimas fatales. A tres de los obreros que trabajaban en las refacciones del Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri los trasladaron al Hospital Álvarez mientras que a los restantes los llevaron al Hospital Durand.

El acto del sábado fue convocado bajo la consigna “Por la Unidad y la Victoria” y se pensó como una demostración de fuerza en este plenario nacional de la militancia de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.

Además, las organizaciones convocantes iban a realizar actos similares simultáneamente en todas las provincias argentinas. "De esta forma se dará comienzo formalmente a la campaña para las elecciones legislativas de noviembre. Cabe acotar que las organizaciones populares ya se encuentran recorriendo los barrios, hablando con los vecinos y vecinas y llevando la propuesta a cada barrio de la Argentina con la intención de revertir el resultado de la última PASO", afirmaban en un comunicado.

Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, habló del triste hecho ocurrido en el estadio. "Es una obra grande y lenta para los clubes. Estamos hace tres años y nos sorprende que pase algo así. Evidentemente hubo un error", sostuvo el máximo dirigente del club y agregó: "Tuvo que haber alguna falla. Era la última etapa de la reparación, se estaba realizando la misma tarea que en el resto de la tribuna".

Por otro lado habló de las personas que resultaron heridas en el derrumbe: "Por suerte no pasó nada grave con los trabajadores y personas que estaban en los alrededores. No sé cuántas personas estaban trabajando ahí, si sé que en total son entre 10 y 11 los empleados", afirmó Pandolfi en relación a los afectados y declaró que hablarán con el responsable de la obra y no se trabajará en el lugar hasta tiempo indefinido.