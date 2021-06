Elecciones 2021: intendentes PRO apoyaron a Diego Santilli como candidato en Buenos Aires

Los jefes comunales consideran que mide bien en las encuestas y puede atraer a los sectores no kirchneristas.

Intendentes PRO se reunieron con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en Lanús para respaldar la candidatura del vicejefe de Gobierno porteño como primer nombre de la lista de Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para estas elecciones 2021. En medio de la disputa con Jorge Macri, que pidió que no haya postulantes capitalinos en el territorio bonaerense, se encontraron en los quinchos del Parque General San Martín para sentar posición al entender que la figura del hincha de River Plate puede fomentar la atracción de sectores no kirchneristas. De este modo, quedó completamente descartada la presencia de María Eugenia Vidal en la boleta del distrito más poblado del país. Incluso, participó de la proclama pero de forma virtual.

Con asado de por medio, la cena se centró en dejar claro un objetivo principal: no adelantar las PASO del 2023 y concentrarse en ganar, o quedar en una buena posición, en la provincia en estas elecciones 2021. El pronunciamiento a favor de Santilli no se hizo en nombre del Grupo Dorrego, de hecho Jorge Macri no estuvo presente pese a saber de la existencia del encuentro, sino que fue un apoyo de intendentes PRO que entendieron que el vicejefe de Gobierno reúne dos cualidades importantes para ayudarlos en los comicios.

Por un lado, entendieron que Santilli mide bien en las encuestas, algo que el primo Macri niega y asegura que es al revés, y los ayudará a consolidar el armado no kirchnerista de la provincia. "Hoy nos reunimos con @horaciorlarreta y @diegosantilli para reafirmar nuestro compromiso por la unidad del Pro y Juntos por el Cambio para derrotar al Kircherismo en la pcia, proponiendo los mejores candidatos para esta elección", tuitearon los presentes, casi al unísono, cerca de las once de la noche, una vez terminado el asado. "Gracias @mariuvidal por acompañarnos de manera virtual durante gran parte de la reunión. Juntos vamos a trabajar por un futuro mejor para todos los bonaerenses, defendiendo su seguridad, la educación, la Salud y el trabajo", agregaron en un texto claramente consensuado con la participación de Néstor Grindetti (Lanús); Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); Diego Valenzuela (Tres de Febrero); Julio Garro (La Plata); Cristian Ritondo (jefe del bloque de Diputados y una de las figuras más cercanas a Vidal).

Más allá de la definición del candidato PRO, se encargaron de aclarar que el pronunciamiento no fue en detrimento del intendente de Vicente López, quien todavía tiene el camino abierto para arriesgarse a una candidatura ejecutiva en el próximo año impar. De hecho, el que más defendió a el primo fue Néstor Grindetti, el anfitrión. La premisa, para quienes estuvieron en la reunión, es que Jorge Macri puede sumar desde su lugar, es el presidente del partido a nivel provincial, y que las internas del 2023 se tienen que resolver en el 2023, sobre todo porque las elecciones de medio término no necesariamente pueden catapultar al candidato de las ejecutivas. Pero ahora es tiempo de unidad, no de candidatearse para gestionar la provincia.

Esa pelea empezará el 10 de diciembre, con los nuevos diputados y senadores nacionales en sus bancas y la renovación de la legislatura provincial que pondrá en juego la mitad de las bancas de ambas Cámaras. Pero todo tiene una salvedad: si Santilli llegara a hacer una excelente elección en Buenos Aires, también tendrá posibilidades para querer jugar la carrera del 2023 aunque este acuerdo no le haya dado el pase garantizado para la gobernación.

La falta de pretensiones de Santilli fue algo que destacaron cerca de los jefes comunales que participaron del encuentro. El vicejefe de gobierno porteño se sumará a la estructura de los intendentes, a su armado seccional y regional, lo que los sedujo. Es que, a esta altura, las listas nacionales ya están prácticamente repartidas y los jefes comunales quieren mantener la lapicera en lo que respecta al distrito. En este caso, sucedería.

Los candidatos nacionales, por su parte, son muchos y aún no descartaron lograr un acuerdo para llegar a una lista de unidad. El desfile incluye, más allá de Santilli como figura del PRO, a Facundo Manes - que todavía tiene que aceptar o rechazar el pedido del radicalismo para encabezar la boleta -, a Emilio Monzó, lo que decida hacer Jorge Macri - pese a que la idea es que se plegue a la postura tomada el lunes a la noche - y una posible presencia de Elisa Carrió además de la probable sumatoria de José Luis Espert por el liberalismo y otros nombres que sonaron estos días.

El viernes, Larreta también se había reunido con intendentes, esta vez en Olavarría y con la presencia de Jorge Macri. En ese encuentro, el mandatario de Vicente López lo acusó de desacomodar todo el armado bonaerense y le volvió a pedir no llevar candidatos porteños a la provincia. Pasaron cosas.