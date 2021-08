Denuncian que Vidal usa la base de datos de los vacunados para hacer campaña

Con el número que antes se enviaban turnos de vacunación se hace campaña por la candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires.

La periodista Soledad Vallejos denunció que desde el número de teléfono que le anunciaba los turnos de vacunación contra el COVID en Capital Federal comenzaron a llegarle mensajes a favor de María Eugenia Vidal, la candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires para estas elecciones 2021.

"Hola, soy María Eugenia Vidal. Te invito a que caminemos lado a lado para construir juntos el futuro que queremos. Para saber más entra a ...", fue el mensaje que le llegó acompañado por un link a Vallejos.

Anteriormente desde ese número de teléfono la habían llegado los turnos de vacunación y las propuestas para combinar vacunas. "Hace un par de semanas me llamaron para tomar un café con María Eugenia, porque iba a venir al barrio. Hoy ella directamente me mandó sms. El mensaje llegó desde el mismo nro desde el que el @gcba me suele comunicar cosas de vacunas para mi madre y mías. Total normalidad", escribió Vallejos.

Elecciones 2021: Vidal se quiso hacer la porteña pero un archivo la demuele

María Eugenia Vidal prefirió desentenderse de su pasado como gobernadora en la Provincia para volver a la ciudad de la que se había ido en busca de oportunidades electorales. Siguiendo con el estilo PRO, la ahora pre candidata en la Ciudad recorrió plazas del barrio porteño de Flores para su nueva cuenta de Tik Tok, pero los internautas detectaron que la misma nostalgia que la une al territorio de Horacio Rodríguez Larreta es la misma que la unía a la Provincia cuando quería ser gobernadora.

A través de sus redes sociales, Vidal compartió contenido sobre sus recorridas proselitistas como pre candidata a diputada Nacional por CABA en las que, fiel a su escuela, inundó sus cuentas de amor y arraigo sorpresivos para los electores que la han visto en listas en dos regiones del país tan cercanas como distintas como la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, aunque con discursos similares.

Mientras se acalora la interna en Juntos, Vidal se guarda las chicanas e insiste con su amabilidad aparente para hablarles a los vecinos de la Ciudad a fin de que la consideren en los próximos comicios. Lejos de que su estilo menos combativo funcione, la macrista apeló a la misma memoria emotiva de la que se valió para ganar la gobernación de la Provincia en 2015 (y para intentar ganarla en 2019) y en Twitter no se quedaron callados dado que, de nuevo, la exgobernadora bonaerense recordó frente a las cámaras lo que hacía cuando era chica para asegurarse propia del territorio que el macrismo quiera disputar.