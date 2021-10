Debate 2021 | El fuerte exabrupto de Espert contra Del Caño: "Nico internate, estás mal de la cabeza"

El candidato de Avanza Libertad apuntó contra el representante del Frente de Izquierda en el debate de los candidatos de la provincia de Buenos Aires tras discutir sobre los puestos de trabajo.

El debate de los candidatos de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones Legislativas 2021 estuvo cargado de chicanas y exabruptos de los candidatos que tuvo como protagonista al candidato de Avanza Libertad, José Luis Espert, que no dejó de agredir a sus contrincantes. Uno fue el caso de su cruce con el representante del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño.

"Nico internate, estás mal de la cabeza", lanzó José Luis Espert a Del Caño, en medio del debate de diputados por la provincia de Buenos Aires de TN para las elecciones de 2021.Los candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires discutieron sobre Educación, economía, salud, trabajo, pero este último generó el fuerte cortocircuito que descontroló el ida y vuelta.

Es que el debate estaba ordenado con reglas impuestas pero fue imposible cumplirlas ya que tanto Nicolás del Caño como José Luis Espert provocaron constantes interrupciones en ambas direcciones. "Yo creo que vos te tenés que internar", reiteró Espert, mientras debatían sobre los puestos de trabajo que se generan en la economía de las apps. Es que el debate estuvo en torno a qué estos trabajadores no cuentan con los derechos laborales como vacaciones pagas, aguinaldo y obra social.

Del Caño apuntó contra Espert y lo acusó de apoyar el fraude fiscal por parte de estas empresas, fue a estás instancias que el esquema pregunta-respuesta se había distorsionado y los candidatos discutían acaloradamente. "Vamos Nico, vamos a seguirla", lanzó Espert al candidato del FIT, cuando ya no quedaba tiempo del debate.

El cruce fue tan intenso que Espert también cruzó al conductor Marcelo Bonelli, uno de los moderadores del debate: "Está vulnerando el reglamento del debate", le dijo Bonelli, a lo que Espert contestó: "No violé ningún reglamento, me atiendo a derecho". Y luego de otras interrupciones, el candidato liberal se volvió a dirigir a los conductores del debate: "Che cáguenlo a pedos a él también, ¿Qué les pasa con Avanza Libertad?". "No se haga el sobrador", cerró Bonelli.

El candidato de Avanza Libertad ya había agredido a Victoria Tolosa Paz cuando estaba dando su comentario sobre la economía y cómo se iba a pagar el préstamo que, irresponsablemente, tomó el gobierno de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional. En ese momento, Espert apuntó que "Victoria Tolosa Paz está diciendo estupideces". Automáticamente, la candidata del Frente de Todos le frenó el carro a Espert y le dijo: "No me faltes el respeto".