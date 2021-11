Cristina Kirchner confirmó que no estará en el bunker del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Kirchner no asistirá por recomendación médica. "Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse", informó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner confirmó a través de sus redes sociales que no participará de la espera de los resultados en el búnker del Frente de Todos, por las Elecciones 2021. La expresidenta explicó los motivos médicos por los que no estará en el acto.

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", escribió en su cuenta de Twitter.

Cristina Kirchner fue operada días atrás en un "procedimiento ginecológico quirúrgico programado" y fue dada de alta el pasado 6 de noviembre. En concreto, le extrajeron un pólipo que resultó ser benigno. La cirugía estuvo a cargo de los doctores Javier Ortiz, del staff del Hospital de Clínicas; y Fernando Gorosito, del Otamendi.

Pese a que se especulaba con que no participaría del acto de cierre de campaña, la vicepresidenta estuvo en la locallidad bonarense de Moreno junto con el presidente Alberto Fernández y los principales candidatos del Frente de Todos. Sin embargo, la presencia de la presidenta del Senado en el búnker de campaña era toda una incógnita, que ella misma se encargo de despejar pocos minutos después de las 19.

Del mismo modo, Cristina Kirchner había anticipado que no iba a viajar a la provincia de Santa Cruz, donde debía emitir su voto, también por las recomendaciones de su cuerpo médico. Fuentes cercanas a la dirigente política confirmaron a El Destape que los médicos recomendaron "no viajar tan cerca de la operación" y "mucho menos un viaje ida y vuelta tan largo" para evitar cualquier inconveniente. De todas formas, cabe destacar que informaron que el post operatorio es "totalmente normal" y en pocas semanas podrá volver a su vida normal. En las PASO, la vicepresidenta había votado en la mesa 623 de la Escuela 19 Comandante Luis Piedrabuena, en Río Gallegos, Santa Cruz.

"Tirones, abrazos y eso, se complica", afirmaron desde el entorno de la ex presidenta tras la operación. Recordemos que estuvo internada en el Sanatorio Otamendi durante 48 horas, tras ingresar el pasado jueves y recibió el alta durante la mañana del sábado 6 de noviembre.