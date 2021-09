Contundente: Leandro Santoro reveló que Milei trabajó para un represor y lo reconoció

El personaje de la ultraderecha quiso chicanear a Leandro Santoro, pero el candidato del Frente de Todos lo sorprendió poniendo al descubierto el pasado de Milei junto a un genocida.

Javier Milei, el líder del recién nacido espacio La Libertad Avanza quiso chicanear al precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos en estas elecciones 2021, Leandro Santoro. Pero luego de tratarlo de "parásito del Estado", Santoro levantó el guante y, no sólo desmintió al ultraderechista sino que, además puso al descubierto la cercanía de éste con el genocida Antonio Domingo Bussi.

Javier Milei se acostumbró a encontrar espacio en la televisión para disparar polémicas frases y perder los estribos ante cualquier cosa. De cara a las PASO, empezó por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y ahora fue por Leandro Santoro. Esto se dio en una nueva sección de Telefe Noticias en donde los candidatos, además de presentarse y hablar de sus proyectos, les dejan una pregunta a los entrevistados del día siguiente.

En una exposición por demás teatral y megalómana, Milei acusó de “parásito del Estado" a Santoro. "Hola Leandro, ¿cómo estás? Tengo entendido que tenés 45 años y hacés política desde los 14. ¿Alguna vez en tu vida laburaste en el sector privado?". Pero lejos de haberse impuesto, Milei se quedó pedaleando cuando Leandro Santoro no sólo le respondió en la misma pantalla sino que llevó el intercambio a Twitter y arrojó luz sobre el pasado junto a un genocida no tan conocido por parte del profeta de la "libertad".

Al aire de Staff de Candidatos, Santoro relató los vaivenes económicos que tuvo que sortear junto a su madre desde los 13 años y que, tras estudiar Ciencias Políticas, logró concursar un cargo en la Auditoría General de la Nación. “Nadie me me regaló nada, soy planta permanente ahí pero no cobro desde que soy legislador”, aclaró.

Pero la cosa no quedó ahí ya que, en algún momento, alguien tenía que ubicar a Javier Milei y le tocó nada más y nada menos que al candidato del Frente de Todos. “Él también fue empleado público, fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Bussi", lanzó Santoro.

“Si le hablás de libertad a los chicos por ahí no saben quién fue Bussi, fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán, terminó condenando por violaciones a los derechos humanos, secuestró, mató, torturó, violó, se quedó con bienes y vidas de miles de argentinos”, aclaró por si la observación pasaba de largo.

“Si le molestó quedarse encerrado durante la pandemia que me explique cómo puede ser que haya sido parte de eso”, arremetió al tiempo que le sugirió al candidato de la ultra derecha que “no da hablar de la defensa de la libertad habiendo sido parte de eso”, remarcó Santoro y hasta ahí el segundo round porque la discusión pasó a Twitter y Milei terminó contra las cuerdas.

El mediático libertario le respondió en la red social del pajarito a Santoro, insistiendo con hablar del trabajo cuando el referente del Frente de Todos ya se lo había aclarado.

"Javier cobraste del estado y trabajaste para un genocida que gobernó con estado de sitio una provincia donde instrumentó un plan de exterminio. ¿Con qué cara te quejás ahora de las restricciones de la cuarentena? No podés hablar más de libertad. Dale explicaciones a los que te siguen", insistió Santoro.

Lejos de defenderse o querer esconder lo ineludible, Milei intentó justificar su cercanía con el hombre que gobernó a sangre y fuego la provincia de Tucumán en la década del '70. "Te recuerdo que en un tweet te señalé que trabajé para alguien que fue elegido por el voto popular. De última tu queja de origen será con la democracia y los tucumanos", respondió, sin negar que, efectivamente y sin ningún tipo de reparo, trabajó para el genocida de Antonio Bussi.