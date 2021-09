Con Máximo Kirchner y Mayra Mendoza, el Frente de Todos de Quilmes cerró la campaña de cara a las PASO

El Frente de Todos de Quilmes cerró la campaña con un acto del que participó el jefe de bloque de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. También, junto a Mayra Mendoza, estuvo la precandidata a diputada: Victoria Tolosa Paz.

A días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se llevó adelante el cierre de campaña del Frente de Todos de Quilmes que contó con la presencia de Máximo Kirchner, la intendenta local, Mayra Mendoza, y la primera precandidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. Allí, también estuvo la precandidata local a concejal, Cecilia Soler.

Durante el acto de cierre de campaña, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados se refirió a la importancia de representar a la gente y defender sus intereses. "Escuché a unos vecinos y vecinas que se acercaban a saludar y a mostrar su alegria por estás cuadras de asfalto que vienen a mejorar la calidad de vida de la gente". En ese sentido, también indicó que "el pueblo comenzó a tomar conciencia de que era necesario organizarse de forma positiva para una superación del fracaso que empezaba a mostrar el macrismo. Así fuimos construyendo este Frente".

El jefe de bloque también destacó el avance en obras de Quilmes y la importancia del aporte solidario y Extraordinario votado en el Congreso. "Con esa ley les hemos dado los recursos para seguir construyendo dignidad". Por otro lado, añadió: "Cuando la gente te da la responsabilidad de gobernar hay que darlo todo. Eso veo en Mayra y en su incansable trabajo por darle dignidad al pueblo de Quilmes, un pueblo aguerrido, combativo, trabajador y digno. El otro día leía al jefe de gobierno de la ciudad que quería darles "leccioncitas" mientras envía un nuevo caballo de Troya para cuidar los intereses de ciudad en la provincia. Ya lo hicieron y mientras la provincia de Buenos Aires perdía recursos y esos recursos iban a la ciudad tenían quien garantizara eso. A esa persona, Axel y la militancia le dieron una lección de democracia".

En el mismo acto, Mayra Mendoza también tomó la palabra y disparó: "Que no se confundan, que no les vengan a decir ahora que pueden escuchar a la gente, cuando fueron gobierno no lo hicieron. Nunca escucharon al pueblo y no lo va a hacer ahora, preguntémonos a quienes escucharon cuando Macri, Vidal y el exintendente Martiniano Molina decidieron dejar sin remedios a nuestros jubilados, a quienes escucharon cuando decidieron eliminar al Ministerio de Salud, a quienes escucharon cuando decidieron endeudar con el Fondo Monetario Internacional otra vez a nuestro país".

En el mismo acto, también la actual jefa comunal resaltó que el pueblo viene "del 2001, venimos del trueque, de la exclusión, del desempleo. Pero llegó Néstor Kirchner y nos permitió volver a creer, recuperar la autoestima, nos desendeudó, nos mostró un proyecto de patria y nos sentimos parte". Finalmente, con un dardo a la oposición agregó: "Lamentablemente llegó Macri y ya sabemos. Deuda, saqueo, pobreza. Y la gente nos volvió a elegir a nosotros, la mayoría del pueblo nos volvió a elegir. Eligió al Frente de Todos".