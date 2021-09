Con Macri en segundo plano, Larreta y Vidal cerraron la campaña de Juntos de cara a las PASO

El ex presidente se sumó a último momento al acto de cierre pero no figuró en la lista de oradores. Lo más destacado del evento.

Juntos por el Cambio realizó el cierra de la campaña electoral con miras a las PASO del próximo domingo, en un acto en La Rural del barrio de Palermo de la lista Juntos Podemos Más de CABA. En el evento, estuvieron presentes la precandidata a diputada nacional por CABA, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el ex presidente, Mauricio Macri, entre otros candidatos e integrantes del partido.

La presencia de Macri fue confirmada a último momento pero no figuró en la lista de oradores y el encargado de cerrar el discurso de campaña fue Larreta, quien hizo hincapié en la importancia de captar votos para este domingo y "de decirle 'basta' al kirchnerismo y frenarlo". También cantó y "pidio un poquito más de onda".

“Con María Eugenia y Martín Tetaz, Paula Oliveto diputada nacional, olé olé, olé olá”, cantó Larreta en el cierre de campaña de Juntos en CABA.

Vidal estuvo junto con Martín Tetaz y Paula Oliveto, quienes la acompañan en la lista de Juntos Podemos Más que competirá el domingo en las primarias de la alianza Juntos por el Cambio con las nóminas de Adelante Ciudad, que lidera Adolfo Rubinstein, y de Republicanos, que encabeza Ricardo López Murphy.

El acto completo

Las frases destacadas del cierre de Juntos

En el acto de cierre de Juntos hablaron María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Martín Lousteau, Martín Tetaz y Paula Oliveto.

Horacio Rodríguez Larreta: "La campaña no termino, todavía hay gente indecisa, que no sabe si va a ir a votar. Gente que en las PASO prueba con algún partido minoritario, que claramente no es el camino para frenar al kirchnerismo. Apoyando iniciativas individuales no vamos a ningún lado". "Es el momento el domingo de decirle 'basta' al kirchnerismo y frenarlo. 48 horas es un montón de tiempo para convencer a los que faltan. Acá en el buen sentido estamos perdiendo el tiempo porque todos nos votan".

María Eugenia Vidal: "Esta elección no es solo sobre propuestas, es sobre valores, sobre quién te miente y quién no. Sobre quién te somete y quién te quiere libre, quién te quiere educado y quién te quiere pobre".

Patricia Bullrich: "No queremos, se lo decimos siempre al Presidente, un país con castas políticas, empleados públicos de baja remuneración y planes sociales". "Hasta ahora venimos diciendo 'basta, basta a los atropellos, basta al kirchnerismo' y ahora quiero poner un objetivo que vaya hacia el futuro".

Martín Lousteau: "Estamos construyendo un mejor Juntos por el Cambio, más fuerte y amplio. Está ocurriendo a lo largo y ancho de toda la Argentina, un Juntos por el Cambio que reafirme lo que se hizo bien, que debata lo que no se hizo bien".

Martín Tetaz: “El kirchnerismo se combate con dos armas muy poderosas, con los datos y con las urnas, esas son las dos armas, los datos y la evidencia científica son la kryptonita de ellos. Quiero pedirles a ustedes que combatan al kirchnerismo en las urnas este domingo y que lo combatan de vuelta el 14 de noviembre”.

Paula Oliveto: "Estuvimos con los jubilados que les robaron el salario, que el kirchnerismo los saqueó, que no pueden tener el PAMI porque les cuesta que los atiendan, que nos decían que necesitaba que trabajemos con el retroactivo, con los juicios que no se están pagando. En su mirada estaba la esperanza y nos decían 'fuerza, vamos a ir votar el domingo porque son la voz en el Congreso que necesitamos'".