Con los Macri a la cabeza, el ala dura del PRO salió de campaña con Larreta y Santilli

Durante dos días, los Macri salieron a hacer campaña por el Conurbano. Mauricio y Jorge se sumaron a Diego Santilli para apoyar su candidatura.

Después de la salida de Mauricio Macri por los medios de comunicación a atacar al gobierno de Alberto Fernández, el "ala dura" del PRO se sumó a la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones. Pero no fue el único de la familia que se sumó. En la recorrida por el Conurbano también estuvo Horacio Rodríguez Larreta, en este caso recorrieron Vicente López junto al intendente Jorge Macri.

El ex presidente que, en una entrevista con Luis Majul, trató a los votantes del peronismo de "vagos" y que defendió a Carlos Menem, fue recibido por Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta en la recorrida por diferentes barrios del Conurbano. Si bien no estuvo en la recorrida por Vicente López, el domingo, el ex mandatario también estuvo en una recorrida por Ciudad Jardín en Tres de Febrero junto a Diego Valenzuela.

Rodríguez Larreta se refirió a la importancia de las elecciones legislativas de este año: “Se juega en qué modelo de país queremos vivir. Si queremos profundizar un modelo como el de hoy". Por otro lado, añadió que ellos están "convencidos de que queremos un país con laburo, con chicos en las escuelas, donde puedas salir a la calle seguro, sin ningún miedo ni preocupación por la inseguridad”.

En tanto, Jorge Macri se refirió a la importancia del trabajo en equipo: “Junto a Horacio y Diego hemos intercambiado experiencias de gestión que nos permiten seguir trabajando en equipo, y eso se ve reflejado en lo que hacemos para mejorarle la vida a la gente. Es gratificante caminar y escuchar a los vecinos y saber del apoyo que nos brindan. El próximo 12 de septiembre tenemos una nueva oportunidad en Vicente López de seguir legitimando una gestión que está presente en todos los barrios, con más seguridad y salitas de salud, y bancando a los comerciantes. Y en Provincia con un candidato como Diego, que representa todo lo que puede dar Juntos”.

De esta forma, después de haber estado ausente en el contexto de las disputas internas que generó su rol en estas elecciones y de viaje por Europa, donde permaneció más de 40 días, Macri ratificó así su participación en la campaña de Juntos por el Cambio (JxC) para las PASO del 12 de septiembre, previo a los comicios legislativos del 14 de noviembre.