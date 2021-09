Con Alberto y Cristina a la cabeza, el Frente de Todos cerró su campaña con una fuerte foto de unidad

Con críticas a Macri y ponderando lo hecho en pandemia, el Presidente y la Vicepresidenta fueron los únicos oradores de un acto que contó con la presencia de todo el Gabinete, Máximo Kirchner, Sergio Massa, candidatos y gobernadores.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezaron esta tarde el cierre de campaña nacional de Frente de Todos de cara a las PASO de este domingo. En un acto que se llevó a cabo en Tecnópolis y en el que el Gobierno mostró una foto de unidad intacta de la coalición, Alberto y Cristina salieron a diferenciarse del macrismo, a criticar duramente a Mauricio Macri y los candidatos de Juntos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Además, ponderaron lo hecho durante la pandemia para cuidar la salud de los argentinos, defender el trabajo y hablaron de los desafíos post pandemia.

El cierre de campaña del Frente de Todos para las PASO.

El discurso de CFK en el cierre de campaña del Frente de Todos

En primer lugar, tomó la palabra la vicepresidenta, quien aseguró que la "vocación política es la de la trascendencia" y afirmó que desde el gobierno nacional se está "construyendo un país diferente no sólo para nosotros, sino para todos y todas".

Ahí, se encargó de hace referencia a la herencia que dejó Mauricio Macri y recordó "la emergencia tarifaria" que tuvo que encarar el Gobierno luego de asumir el 10 de diciembre de 2019 para que "la gente pueda volver a prender la calefacción", a la vez que destacó la negociación para la reestructuración de la deuda contraída por el anterior gobierno y la decisión de entregar medicamentos gratis a los jubilados.

"Cuando llegamos el 10 de diciembre de 2019, el país no era el mismo", dijo la vicepresidenta en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, tras recordar cómo había dejado su gobierno y el anterior de Néstor Kirchner al país, "sin deuda, con una desocupación que no superaba un dígito", mientras la actual gestión lo recibió "endeudado, con tarifazos, e industrias y comercios cerrados".

Pese a esto y con la llegada de la pandemia a tres meses de haber asumido, destacó que el Gobierno nacional "salió a la cancha a hacer lo que sabe hacer, cuidar a la gente y construir", ante la irrupción el año pasado de la pandemia de coronavirus en el país. Señaló que, en ese escenario, "se levantaron 30 hospitales portátiles y en la provincia de Buenos Aires terminamos cinco hospitales" que, recordó, al final de su Presidencia "había dejado prácticamente terminados pero que se habían negado a abrir".

Por otro lado, Cristina Kirchner aseguró que, con el avance de la vacunación y las políticas que impulsaron la actividad, la "economía empezó a crecer" y planteó la necesidad de evitar que esa mejoría sea aprovechada por "cuatro vivos y la gente se quede con la ñata contra el vidrio, como ha pasado en otras épocas del país". Además, destacó que ante la pandemia "el estado argentino puso plata, mucha, pero mucha plata a los empresarios, a los trabajadores y a todos aquellos que necesitaron un auxilio económico".

Antes de cerrar, le apuntó a Macri y a Rodríguez Larreta. La vicepresidenta rechazó de plano el argumento del expresidente, según el cual el peronismo obstaculizó su gestión, y aseguró que el Parlamento le aprobó la mayor parte de las leyes que propuso. "A Macri le votaron todo", dijo la vicepresidenta, quien remarcó que el peronista Miguel Pichetto, ahora alineado en Cambiemos, "le votó hasta el café con leche".

CFK también advirtió que la oposición "ahora quiere eliminar la indemnización por despido", al referirse a los proyectos de Juntos por el Cambio mencionados por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reciente entrevista. "Espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, en igualdad y paridad de condiciones para todos y todas, y que cuando vayamos a discutir a un medio no maltraten a un candidato o candidata porque es de otra ideología porque no se lo merece nadie, sobre todo el que está sentado en su casa", añadió la vicepresidenta en el acto de cierre de la campaña del FdT para las PASO del domingo.

Por último, la vicepresidenta ratificó que en las próximas elecciones legislativas se votan "dos modelos de país", uno que lo representa el actual gobierno de Alberto Fernández, y el otro que "devolvió" una nación "con uno de los salarios en dólares más bajos" de la región.

El discurso de Alberto Fernández en el cierre de campaña del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández fue el encargado de cerrar el acto en el que marcó las diferencias entre "dos modelos de país", en contraposición con el macrismo y afirmó: "Esto no tiene que ser un cierre de campaña sino una apertura de debates". Allí, aseguró que "no es lo mismo un gobierno que cree en la salud pública que uno que considera que la salud la resuelve el mercado", ni tampoco "los que creen que la educación pública es un derecho de los ciudadanos, que los que creen que es una desgracia en la que se cae, o los que piensan que las universidades no están hechas para hijos de trabajadores".

Además, sostuvo que desde el Frente de Todos, "ninguno piensa que el trabajo es un costo" y siguió: "El trabajo es lo que más dignifica al ser humano. ¿Cómo no íbamos a cuidar al trabajo? El problema no está en lo que llaman 'los costos laborales'. El trabajo no cuesta, es una inversión social".

El mandatario sostuvo que “veníamos con un impulso muy fuerte cuando la pandemia nos frenó y como somos peronistas le pusimos el pecho a la adversidad. Pero habían terminado con la salud, habían destruido el sistema de salud y tuvimos que levantar y construir hospitales”.

Como Gobierno, Alberto contó que "recuperamos el Ministerio de Ciencia de la Nación y cuando apareció la pandemia, los científicos se pusieron a disposición del país". "No es lo mismo pensar que los científicos están de más que pensar que son los que hacen crecer a un país", reconoció.

Por otro lado, apuntó contra lo que dicen los medios de comunicación en su contra. "Un día me despierto y dicen que soy un títere, al otro día dicen que soy un autoritario. No entiendo como puedo ser las dos cosas al mismo tiempo", sostuvo Fernández y destacó que en este Gobierno, "ningún medio es perseguido por lo que dice", con lo que marcó diferencias con la anterior gestión de Mauricio Macri.

“Dediquen las tapas que quieran, mi obligación es con el pueblo, con las mujeres y hombres de la Argentina. El Estado tiene que estar siempre presente. Ellos hablan, nosotros hacemos más de lo que hablamos. Después de tanto horror, tenemos que ser un país más igualitario y solidario”, especificó Fernández.