Cinthia Fernández denunció falta de boletas: "Tremendos chorros"

Cinthia Fernández se mostró muy enojada en sus redes sociales donde denunció que en varios centros de votación faltan boletas de su partido.

Cinthia Fernández denunció que en diversos centros de votación de la provincia de Buenos Aires faltaban sus boletas de estas elecciones PASO 2021. La precandidata del frente Unite utilizó sus redes sociales para indicar en qué establecimientos había problemas para elegir su opción política. Además también reveló que le pidieron una millonaria suma de dinero para reponer sus boletas y garantizar su presencia en los cuartos oscuros.

En los últimos días Cinthia Fernández se volvió viral por el insólito spot que filmó frente al Congreso bailando tango en portaligas. La grabación llegó a medios de todo el mundo que vieron sorprendidos la actuación provocativa de la precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Muy criticada por su desembarco en la política, este domingo electoral Cinthia Fernández usó sus redes sociales para denunciar la falta de sus boletas con fuertes declaraciones.

"Tremendos CHORROS TREMENDOS DELINCUENTES COMO ROBAN BOLETAS!", disparó la panelista de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta de Twitter, donde también indicó que faltan las boletas de Diego Santilli, precandidato de Juntos. "Estas escuelas están robando y pidiendo 18 palos para que aparezcan mis boletas", sumó Fernández visiblemente molesta por la situación que se habría dado. Pero la angelita también disparó con todo en sus historias de Instagram.

Primero la angelita le explicó a sus seguidores cómo tienen que proceder en caso de que no haya boletas en la mesa: se tiene que avisar a las autoridades y estas repondrán los faltantes. Pero solo un rato después, Cinthia Fernández comenzó a denunciar determinados centros en especial, como la Universidad de Pacheco. "¿Qué está pasando Universidad de Pacheco? ¿Están en algo raro que avisan y no reponen?", disparó la panelista y precandidata.

Pero eso no fue todo, porque Fernández amenazó con ir a cada lugar donde no hubiera boletas, según le iban notificando sus seguidores. "Si tienen arreglos, conmigo no", se quejó antes de agregar que en La Matanza también estaba habiendo faltantes. "Una manga de ladrones y delincuentes marca Cañón", siguió Fernández en su descargo virtual.

La cifra millonaria que le habrían pedido a Cinthia Fernández

Además de quejarse por la falta de boletas, Cinthia Fernández reveló que una persona le pidió una insólita suma de dinero para garantizar que sus boletas estuvieran en los cuartos oscuros. "18 millones de pesos nos quería pedir una persona para que estén mis boletas ahí", contó indignada la angelita. En ese sentido, la panelista también se declaró a favor de la boleta única: "¿Saben cómo se soluciona esto? Con la boleta única, pero en este país de corruptos la boleta única no va a llegar porque no les coviene, porque lo que les conviene es que sigan choreando las boletas y sigan ganando los mismos chorros hijos de puta de siempre".