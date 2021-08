Carrió se despega del juicio político a Alberto: "Asume CFK y vamos a Rusia"

La referente de la Coalición Cívica dijo que quiere que el presidente "vaya preso" tras su gestión.

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmó que no pedirán el juicio político contra el presidente Alberto Fernández y de esta forma le suelta la mano a los pedidos de otros dirigentes de Juntos por el Cambio como Waldo Wolff y Mario Negri. La dirigente "advirtió" que de prosperar, Argentina sería como Rusia porque asumiría Cristina Kirchner.

En una entrevista en el canal Todo Noticias (TN), la ex diputada respondió cuando le preguntaron sobre si se sumarían al pedido de juicio: "No, porque para nosotros tiene que avanzar la Justicia en esto. Segundo yo en campaña no hago denuncias, ni pedidos de juicios políticos".

"No hay que ser funcional a que después de las elecciones lo culpe de la derrota, lo haga renunciar y asuma ella como presidenta. Ahí sí vamos a ser Rusia y Venezuela", agregó insólitamente la ex diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

La ex legisladora luego afirmó que Alberto Fernández irá presó tras su mandato, pero curiosamente olvidó decir el motivo. "Yo quiero que Fernández termine su mandato y vaya preso después de su mandato. Prefiero que no gobierne Cristina Kirchner y que construyamos otro país", manifestó.

Alberto Fernández, sobre la foto del cumpleaños Olivos: "Lamento que haya ocurrido"

El presidente lamentó la reunión social que se celebró en la Quinta de Olivos, en pleno aislamiento obligatorio, y que se conoció por una foto que se conoció en las últimas horas y en la que él era uno de los protagonistas. "Lamento que haya ocurrido", afirmó, tras reconocer que se trató del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, la primera dama.

Sobre este tema, manifestó que durante la pandemia, cuando pidió a argentinos y argentinas que acompañaran las restricciones para preservar la salud de todos, se quedó trabajando en Olivos y recibió a cientos de personas. "Gente que tenía problemas y que también necesitaban ser oídos, tengo la necesidad de escuchar a todos y resolver problemas", expresó. Tras hacer pública la lista de quienes ingresaron, dejó en claro: "No ocultamos nada, no tengo nada que ocultar de mi vida personal".

En relación a la fotografía que se hizo pública y la celebración de la primera dama, sostuvo: "El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, me doy cuenta de eso y lamento que haya ocurrido". El jefe de Estado, sumó: "Debí haber tenido más cuidados que evidentemente no tuve, pero todos lo supieron porque nosotros lo contamos".