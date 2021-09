Cafiero aseguró que "Larreta, Vidal y Santilli representan el mismo modelo político y económico de Macri"

El jefe de Gabinete cruzó a los referentes del macrismo y advirtió que como no pueden hablar de los resultados de la gestión que dejaron, quieren que la gente "vaya a votar sin memoria".

A pocos días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y obligatorias (PASO), en el Gobierno buscan marcar las diferencias de modelos de país con el macrismo. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como los precandidatos a diputados nacionales por Juntos María Eugenia Vidal y Diego Santilli "representan el mismo modelo político y económico de (Mauricio) Macri" y por ese motivo quieren que la gente "vaya a votar sin memoria".

Sobre esto último, ahondó: "No se puede ir a votar sin memoria porque son ellos los que no quieren que se diga lo que hicieron cuando gobernaron". Y detalló que por ese motivo no pueden hablar de "las 23 mil pymes que se cerraron" durante la gestión de Macri, "los 20 puntos de salario real que se perdieron de 2015 a 2019" y "los 19 puntos que perdieron los haberes de los jubilados".

Cafiero cerró una jornada de debate sobre "La vida que queremos" que organizó el colectivo de pensamiento crítico Agenda Argentina en el auditórium de Foetra, el sábado pasado. "Tampoco podemos hablar de la desindustrialización, el desempleo, la pobreza y el endeudamiento que nos dejaron. No quieren hablar de nada de eso porque son eso y entonces vienen con frases o remeras graciosas", dijo en referencia a la remera del precandidato Martín Tetaz con la leyenda "Ah, pero Macri". El funcionario nacional agregó que "Larreta, Vidal, Santilli, maquillados o sin maquillar, de un lado o del otro de la General Paz, representan el mismo modelo político y económico de Macri, un modelo de exclusión, de pobreza, endeudamiento y de estar sometido al mundo".

A su turno, el primer precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT), Leandro Santoro, planteó que en el debate sobre la vida que queremos, el lema de campaña del FdT, requiere "aclarar muchas falsas dicotomías" que intentan crear desde la oposición. "En el FdT no estamos en contra del mercado ni de la rentabilidad. Es Estado y mercado. Basta de esa falsa dicotomía de Estado o Mercado. Es exportación y mercado interno. Es campo e industria", remarcó. Sobre el rumbo de la gestión de Alberto Fernández señaló: "Es verdad que la pandemia cambió muchas cosas, pero no pudo cambiar el sentido del Gobierno nacional, que nunca renunció y siempre tuvo claro para quien gobernaba".

Otro de los participantes del panel fue el senador nacional Mariano Recalde (FdT), quien consideró que "la gente confía y cree que este proyecto político puede sacar adelante el país y ponerlo de pie como ya lo hicimos en 2003". Recalde aseguró que "no hay que ser conservadores y debemos plantear nuevas agendas, aunque parezcan desafíos utópicos". Y completó: "No nos debe dar vergüenza plantear la agenda para legalizar la marihuana y hacer reformas laborales como la participación en las ganancias de los trabajadores y reducir la jornada laboral".

La actividad convocada por el colectivo Agenda Argentina fue abierta por fundadores del colectivo: Martín Navarro (director de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional), Abelardo Vitale (subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil en jefatura de Gabinete) y Camila García (candidata a legisladora porteña). Entre los referentes de Agenda Argentina, también se encuentran Nahuel Sosa, Cecilia Gómez Mirada, Fernando Peirano, entre otros y otras. Participaron de la jornada Ariel Schale (secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa), María Apolito (subsecretaria de Economía del Conocimiento), Cecilia Nicolini (asesora presidencial), Sebastian Benitez Mola (subsecretario de asuntos políticos de la Jefatura de gabinete), Itai Hagman (diputado nacional), Matías Tombolini (vicepresidente del Banco Nación y precandidato a diputado nacional), Carlos Montero (síndico general de la Nación), Susana Nasuti (vicepresidenta segunda del PJ de CABA), Daniela Castro (secretaria de Investigación y Producción para la Defensa), Leo Bilansky (ENAC), y por parte de FOETRA, Osvaldo Iadarola (secretario general) y Claudio Marin (secretario general adjunto).

En diálogo con El Destape, Navarro se refirió a los temas que se expusieron en el debate, entre los que figuró un repaso por las políticas desplegadas para paliar los efectos de la doble pandemia: la herencia de Macri y el coronavirus. Asimismo, de cara a lo que resta de la campaña electoral para las PASO y luego para las generales, marcó: "Tenemos que hacer un esfuerzo para ser mucho más empáticos y con mayor amplitud dentro de la sociedad, no apuntar solo a nuestra base electoral sino tener un diálogo más importante con el sector empresario, con el campo, con sectores que reivindican lo privado por sobre lo público, al sector joven que viene con demandas menos estructuradas y una ideología más flexible, donde algunos reivindican lo colectivo y otros no".