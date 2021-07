CABA: Bullrich rompió el silencio en Twitter en medio de los rumores sobre su candidatura

La exministra de Seguridad de Macri habló a través de un breve mensaje, luego de que se especulara con su futuro electoral en el territorio porteño.

Patricia Bullrich habló en medio de las especulaciones sobre su futuro electoral. Luego de las versiones acerca de que daría de baja su pretensión de ser candidata a diputada nacional, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri escribió un breve mensaje en Twitter. Si bien no desmintió ese rumor, tampoco ratificó su intención de competir en las legislativas.

Bullrich lanzó un potente mensaje para adentro de Juntos por el Cambio: "No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños", tuiteó. ¿Habrá PASO contra María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires?

Es parte del combate entre el ala Macri y el ala Larreta de Juntos por el Cambio. Bullrich es apoyada por el expresidente y Vidal por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que mira el 2023.

Como anticipó semanas atrás El Destape antes de su viaje a los Estados Unidos, Vidal esperó a este mes para definir cuál será su futuro. Descartada la idea de jugar en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato de Larreta será Diego Santilli (iría a una interna contra Facundo Manes), la exgobernadora bonaerense define por estas horas su futuro.

Después de bajar su perfil en los medios, Vidal se dedica a escuchar a su círculo de dirigentes de confianza, amigos y también a su familia. Y hasta escuchó a Macri, quien le insistió en que sea candidata en la Provincia, algo que ella rechazó. En esas charlas deslizó sus ganas de ser candidata en la Ciudad más allá de los distintos escenarios que se planteen.

Por su parte, el neurocirujano Facundo Manes confirmará, en las próximas horas, que será el candidato del radicalismo para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en estas elecciones 2021.

De este modo, el escenario de Juntos por el Cambio comienza a acomodarse y se encamina a una PASO entre el outsider, como se define, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. El lanzamiento será el sábado, según confirmaron fuentes de la UCR bonaerense a El Destape.

Sin la militancia radical de su hermano Gastón, la cúpula nacional de la UCR apostó por Manes el 17 de junio, cuando le pidió formalmente que sea cabeza de una lista de unidad que no va a tener lugar. Si el neurocirujano encabezara esa boleta de consenso, la segunda debería ser una mujer (¿Elisa Carrió? ¿Margarita Stolbizer?), seguida del hombre PRO, Santilli, por el larretismo. Un acuerdo que no gusta. Por lo tanto, la contienda será entre dos figuras fuertes: el científico y el (ex) porteño.