Bianco apuntó contra la oposición: "Macri, Santilli, Vidal, Manes y Larreta son lo mismo"

El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires cruzó a la oposición y dijo que todos los candidatos "son iguales".

El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco habló sobre los dirigentes de Juntos por el Cambio y aseguró que tanto María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Facundo Manes, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta "son todo lo mismo" porque "defienden las políticas de ajustes y de exclusión".

En charla con Radio 10, Bianco añadió que si bien se "pueden cambiar las formas en que se presenten, algunos más halcones otras más palomas, cuando uno analiza el contenido de sus planes son políticas de ajuste y de exclusión social". Asimismo, el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos aires añadió que "no hay mucha diferencia más allá del slogan de campaña".

Bianco también fue particularmente crítico del gobierno de Vidal cuando ocupó la gobernación y consideró que su mala gestión fue "una de las principales razones por las que perdió como gobernadora y por la cuales tuvo que decidir continuar con la política en la Ciudad" de Buenos Aires.



"Después del desastre que hizo, Vidal no puede volver a ser candidata en la provincia. O puede, pero los resultados que va a tener son muy malos", aseguró. También opinó que inclusive hoy en suelo porteño "su imagen es mucho mucho más baja" que la de Rodríguez Larreta.Para Bianco, Vidal "fue un producto de la publicidad y el marketing" pero no trajo "ninguna mejora en la vida del pueblo bonaerense".



"No es culpable de todo, porque tuvo que gobernar en un gobierno de ajuste e exclusión social, y también fue víctima de eso. Pero no salió a denunciarlo sino que fue cómplice", remarcó. Además Bianco dijo que a la exgobernadora "no le interesaba la provincia, lo pensó como un trampolín para su futura presidencia y no se dedicó a gestionar".



También reveló que la tarea de Manes era "una cosa inexplicable" que figuraba como "ayudar a la gobernadora a desarrollar el capital mental de la población". Bianco opinó que eso se hace "dándole educación, trabajo, seguridad, social, empleo, salud" a la gente, pero "inventan esas cosas para no dar lo que la gente quiere".