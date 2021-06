Berni habló sobre su posible candidatura en las elecciones 2021 y

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que sería "un honor" para él representar a la Provincia en el Congreso, pero sostuvo que su postulación sería "difícil" porque tiene "muchas diferencias" con el gobierno nacional.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmó hoy que sería "un honor" para él representar a la Provincia en el Congreso, pero sostuvo que su postulación sería "difícil", dado que tiene "muchas diferencias" con el gobierno nacional. Al contrario de lo que muchos apuntan en la coalición, sobre que los candidatos los definen Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Berni lanzó: "Eso lo define el gobernador y quien conduce el espacio político, que es la presidenta".

En diálogo con Radio Rivadavia, Berni señaló: "La verdad, una cosa es lo que quisiera y una cosa es lo fáctico". Tras asegurar que "para cualquier hombre representar los intereses del gobierno de la provincia de Buenos Aires es un honor", advirtió: "Lo veo muy difícil porque tengo muchas diferencias con este gobierno nacional y no creo tener ese honor de representar a los bonaerenses". Lo dijo en referencia a la administración que encabeza el presidente Alberto Fernández y sus contrapuntos con la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic.

Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el distrito de Florencia Varela e inauguró una nueva Alcaidía que tendrá 128 plazas y 2 nuevos hospitales penitenciaros. Del acto participaron el ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis, el ministro bonaerense de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, la directora provincial de coordinación de alcaidías departamentales, Paula Montero y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.

Durante la inauguración, Kicillof dijo que “una cosa es postergar, no hacer y no avanzar, y otra cosa es retroceder como ocurrió con el gobierno pasado. No alcanza con dejar de lado los problemas, por eso nosotros estamos dando soluciones de fondo a problemas estructurales”. Sobre la nueva alcaidía, el mandatario explicó que forma parte del Plan de Infraestructura penitenciaria provincial, ya que “tenemos una de las tasas de sobrepoblación más grande la historia”.

En ese sentido explicó: “Todo aquel que comete un delito tiene que cumplir su condena pero respetando los derechos humanos y la constitución provincial. Como nos señaló Alberto (Fernández) ‘la condena no puede ser una tortura’. Lo que vemos hoy es hacinamiento y malas condiciones. Y aquellos que cumplen la condena, cuando son liberados reinciden en un porcentaje altísimo, con lo cual lo único que ganamos es demorar y no resolver el problema de la seguridad en la Provincia”.