Arde Cambiemos: Carrió adelantó que denunciará a Facundo Manes

La diputada además contó que quiere un acuerdo para no mentir en Cambiemos.

La ex diputada Elisa Carrió adelantó que denunciará en la Justicia al candidato del radicalismo por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, debido a que el postulante señaló que le había ofrecido ser candidato a vicepresidente en 2015. De manera insólita, Carrió contó que en Cambiemos hicieron un "pacto para no mentir", reconociendo de esa manera que antes mintieron.

"Como diputada nacional, jamás he querellado a nadie, incluso por discriminación, porque era gorda o era loca. Hubiera ganado toda la plata del mundo. Ahora, la verdad es la verdad sobre los hechos, entonces lo que no podemos discutir son determinados hechos, pero lo que sí podemos discutir es la opinión sobre esos hechos. Y ahí hay libertad de opinión. Cuando los hechos se falsean en lo minúsculo quiere decir que la persona no es confiable en lo mayúsculo", sostuvo.

En una entrevista con Infobae, Carrió adelantó que presentará una denuncia en medio de la interna en Cambiemos por las postulaciones en la provincia de Buenos Aires donde se enfrentan como principales contrincantes el PRO con Diego Santilli contra la Unión Cívica Radical que lleva a Facundo Manes.

"Voy a denunciarlo y ya instruí a mis abogados. No voy a tolerar más. Porque el nuevo contrato moral de la Argentina, que es un estado de la conciencia, del espíritu, está escrito desde agosto del 2002. No es que se firma, no van políticos hipócritas a firmar un documento, sino que es un estado de la conciencia colectiva", enfatizó Carrió.

“Un acuerdo para no mentir": la propuesta de Elisa Carrió que deja en offside a Cambiemos

"Soy fundadora de Juntos por el Cambio y por eso no estoy dispuesta a que se mienta", afirmó la fundadora de la Coalición Cívica. Por ello, Carrió dijo que hará un expreso pedido al partido opositor: "Enviaré un comunicado a todos los miembros de Juntos por el Cambio que están haciendo reglas de convivencia para que incluyan 'no mentir'".

La ex diputada reconoció que "no está dispuesta a que nadie discuta hechos porque hemos sobrepasado los niveles de la mentira a nivel nacional" y opinó que a Argentina la mató "la mentira, la falta de autenticidad, de sinceridad, la distorsión de los hechos". "Por eso el tema no es Manes, sino la verdad", aseguró Carrió y reveló que denunciará a Manes en la Justicia

"La mentira es corrupción. Cuando leés en el diccionario qué significa corrupción es la desnaturalización de la verdad. Por eso la corrupción se hace en cuartos oscuros: siempre está escondida. Este chico (por Manes) es una excusa, pero mandé un comunicado a todos los miembros de Juntos por el Cambio que están haciendo reglas de convivencia para que incluyan 'no mentir'", admitió Elisa Carrió.

Al consultarle si Mauricio Macri nunca le había mentido, Carrió respondió que no pero que "en todo caso, me omitió parte de una verdad". "Nunca me mintió o es el que menos me mintió", aseguró la referente de Juntos por el Cambio.