El presidente Alberto Fernández se refirió al pedido de los gobernadores de suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en estas elecciones 2021 por la pandemia de coronavirus y planteó que con lo que le cuesta montar las primarias, el Estado argentino podría pagar las vacunas Sptunik V que tienen encargadas.

"Hay un elemento secundario que no puedo dejar ponderar, con el precio que me cuesta las PASO, pago las vacunas rusas que tengo que pagar", apuntó el mandatario en una entrevista con Canal 9 y reiteró que "es un tema que tiene que resolver el Congreso".

Asimismo, Alberto explicó que la posibilidad de que se realicen o no las elecciones Primarias este 2021 "es un tema que tiene que resolver el Congreso" y consideró que "tiene lógica" el reclamo que realizan los gobernadores para que se suspendan por este año de pandemia. "Ellos tienen un argumento interesante que es que objetivamente las PASO van a ocurrir en agosto que es el peor mes de invierno en Argentina y que si la pandemia subsiste, nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande. En eso tienen razón", aclaró.

El mandatario evitó tomar postura respecto a ese debate que se discute en el mundo político y en el ámbito legislativo para estas elecciones 2021 y resumió: "A mi me da lo miso que haya PASO o no"

Llegarán vacunas rusas y chinas

El mandatario afirmó que está "previsto" que lleguen al país más vacunas contra el coronavirus provenientes de Rusia y China en las "próximas dos semanas" y pidió a sus compatriotas que eviten viajar al exterior en esta etapa de la pandemia. El jefe de Estado señaló que el ritmo de vacunación en el país está condicionado por la "capacidad" de cada distrito y a la disponibilidad de los laboratorios que producen las dosis.



Consultado acerca de la posibilidad de permitir que empresas privadas compren vacunas para distribuir en el país, el presidente respondió que eso está desaconsejado a nivel mundial y aseveró que lo que le interesa es que "se vacunen todos los argentinos, no los que tiene plata". Al respecto, sostuvo que la provincia de Buenos Aires "está vacunando mucho" y en el país se inmunizan "entre 80 mil y 90 mil personas al día".



"El país tiene capacidad de vacunar a 4,5 millones de personas por mes, estamos por debajo de ese número, en tres millones de personas, y eso hay que agilizarlo", admitió. También descartó la llegada de la vacuna Pfizer, porque el laboratorio "puso muchos obstáculos para firmar el acuerdo".



Además, el jefe de Estado pidió a los argentinos que no viajen al exterior: "Traten de no salir del país porque es riesgoso", advirtió y citó ejemplos de jóvenes que visitaron zonas con altos niveles de contagio y regresaron con el coronavirus.