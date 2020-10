La ex ministra de Seguridad macrista y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, analizó la derrota electoral que sufrió su espacio en el 2019 y admitió la eficacia de la estrategia política del Frente de Todos, sobre todo de la ex presidenta Cristina Kirchner, en decidir que Alberto Fernández sea el candidato presidencial.

En una entrevista con Romina Manguel por A24, la ex funcionaria admitió: “Poniendo a Alberto, Cristina nos hizo jaque mate. Fue una jugada muy inteligente". No obstante, insistió en que el Presidente "no termina de ponerse en el rol" por el cual fue elegido y que lo ve "nervioso, gritón y barrabrava".

Fiel a su estilo opositora acérrima, Bullrich criticó el aislamiento social y cómo el Gobierno manejó la pandemia y sostuvo que “es incomprobable que haya permitido que no colapse el sistema de salud" por la cuarentena y advirtió que el encierro "trajo más problemas que soluciones".

La dirigente del PRO, en tanto, remarcó que durante la administración del ex presidente Mauricio Macri los índices de inseguridad eran menores y por consiguiente la sociedad se sentía más segura. “La sociedad y las fuerzas (de seguridad) se sentían más protegidas con nuestra mirada que ahora, En nuestro gobierno bajó la inseguridad”, aseguró.

Por último, Bullrich reconoció las diferencias políticas dentro de Juntos por el Cambio entre el “ala dura” y el “ala moderada”, a lo cual, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien criticó por su perfil dialoguista. “Yo no 'contra' soy Horacio”, afirmó para luego desestimar los rumores sobre una posible candidatura a diputada nacional el año que viene. Pero no obstante ello sostuvo que “su candidatura todavía no esta definida”