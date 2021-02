El entonces presidente Mauricio Macri utilizó los fondos del Estado para solventar la campaña del Sí, se puede, aquella que recorrió 30 ciudades en 30 días para intentar dar vuelta las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que había perdido con holgura, por más de 15 puntos.

De acuerdo a una investigación de Juan Amorín en C5N, Macri utilizó más de 40 vuelos para esa campaña y al menos 23 fueron declarados como vuelos oficiales, es decir que el líder de Juntos por el Cambio no pagó, sino que lo hizo el Estado. Además del entonces Presidente iban en la comitiva de Cambiemos personajes como Hernán Lombardi o los asesores de Macri.

El dato surge de una consulta realizada a la Dirección de Contabilidad que especificó que se gastaron 8,1 millones de pesos en viáticos, 12 millones en vuelos, superando un total de 20 millones de pesos que surgieron de las arcas del Estado. En algunos casos, Macri justificaba los vuelos al decir que iba a participar de actos protocolares.

Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Entre Ríos, Junín y Mendoza fueron algunos de los actos que fueron solventados por el Estado argentino que se hizo cargo de los viáticos y los pasajes aéreos. "Sólo Macri con el aparato del Estado pudo haber recorrido 30 ciudades en 30 días. Alberto Fernández, Espert, Lavagna, no hubieran podido hacerlo", explicó Amorín en C5N.

Los macristas Iguacel y Dietrich denunciados por el desvío de fondo de 1.300 millones de pesos

Dos ex ministros de Mauricio Macri fueron denunciados por el desvío de más de 1.300 millones de pesos en obras de seguridad vial que se pagaron pero no se hicieron. La denuncia la realizó la Oficina Anticorrupción (OA), apunta al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex director de Vialidad Javier Iguacel y se sumó a una causa judicial donde ya son investigados.

La denuncia original fue presentada por el diputado Rodolfo Tailhade en septiembre del año pasado. En la misma, Tailhade ya advertía que Dietrich e Iguacel había desviado 1.300 millones de pesos y que “las obras no se realizaron y se desconoce el destino del dinero”. Esta situación fue revelada por el programa Brotes Verdes.

En su momento el propio Dietrich dijo que “la denuncia es un disparate porque dice que las obras no se hicieron, ¡pero las obras se pueden ver! Me resulta inexplicable que intenten mentir con cosas que la gente usa a diario, que puede ver, tocar y que le mejoraron la seguridad con la que se mueve por el país”.

Sin embargo el dictamen de la OA revela que se hizo una auditoría sobre esas obras “arrojando que en ningún de esos lugares existe la señalización convenida transformándolas en verdaderas rutas fantasmas”.