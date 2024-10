La hora de Kicillof: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro analizó el acto que Axel Kicillof realizó en Berisso por el Día de la Lealtad peronista. “No existe el doble comando en el poder. En algún momento el poder pasa de una mando a otro”, disparó Navarro en su editorial por El Destape 1070. “Ayer la política fue a besar un nuevo anillo; pero esto no termina acá”, advirtió. Además, remarcó que "ayer algo cambió. La gente puede añorar el pasado, pero vota a futuro. Y desde ahí se para Axel Kicillof”.

En ese sentido, Navarro remarcó que el Gobernador “se mostró presidenciable”, y que para ello retomó la frase del mandatario de que “no alcanza con ser oposición, tenemos que ser alternativa y futuro”. El periodista mostró diferentes recortes del acto, y eligió una frase que mira al futuro: “Fuimos capaces entre todos de hacer un poquito mejor la vida de los bonaerenses, fuimos capaces ¿Por qué no podemos hacer lo mismo, cuando estemos organizados, con 50 millones de argentinos?”, dijo Kicillof.

Entonces planteó que, luego de hablar del futuro, hizo menciones a la interna. “No van a encontrar agresiones a La Cámpora”, dijo Navarro, y remarcó que el mandatario pidió “dedicarle todo el tiempo a combatir el ajuste de Javier Milei”.

En tanto, Roberto Navarro recordó cómo Ricardo Quintela se proclamó para ser presidente del PJ. "Ahora le exigen a Axel que diga que está con Cristina, para remarcar y decir que su liderazgo no vale nada. Y comunicaron con un tuit - igual que fue con Alberto - que Cristina iba por el Pj. Y no se puede ser líder y sumiso. No se puede gobernar y ser sumiso. No se puede ser Presidente y ser sumiso". Por eso Navarro mostró el recorte en el que Axel Kicillof deja en claro su postura: "Que nadie busque palabritas, porque si algo quiere la derecha es vernos dividido. Nunca me van a ver buscando divisiones".

"Al final aclara que siempre la defendió a Cristina y la va a seguir defendiendo. Y también recordó cuando Cristina dijo que 'no iba a ser más candidata a nada' y que había que tomar 'el bastón de mariscal'. Eso es lo que está haciendo Kicillof", destacó en su editorial Roberto Navarro. "Kicillof mostró su ambición presidencial, no se mete en la interna y defiende a Cristina", cerró.