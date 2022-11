El editorial de Roberto Navarro en El Destape Sin Fin: retenciones y dólar soja

El conductor de Navarro 2023 criticó la posibilidad de otorgarle un nuevo dólar soja a productores y cerealeras mientras no se atiende el problema de los ingresos de jubilados y trabajadores.

En su editorial de este viernes en Navarro 2023 por El Destape Sin Fin, Roberto Navarro criticó la posibilidad de que el Gobierno le otorgue un nuevo dólar soja al campo mientras no atiende la cuestión de los ingresos de los jubilados y trabajadores frente a la inflación.

Navarro contó que el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, afirmó que está negociando con el Gobierno una nueva implementación del dólar soja que rigió en septiembre pasado, esta vez a 220 pesos por dólar. "Es un cambio muy grande", consideró el periodista, porque no es lo mismo darlo por única vez como algo excepcional que "trazar una línea" en la que la liquidación de la soja va aumentando siempre su cotización. "Por cada millón de dólares que invierten se llevan 2,5 millones, un 250% más en dólares", graficó.

El conductor de Navarro 2023 aclaró que no le molesta que los sojeros ganen plata, pero sí que el Banco Central pague esos dólares a 220 pesos y los tenga que vender a 160, por lo que finalmente es toda la sociedad la que pierde plata y la que paga con inflación por la necesidad de emitir más pesos. Y, además, subrayó los bancos "no pueden perder nunca" al hacer un canje de pesos por bonos. "En vez de la 125 es la 521: todos ponemos para darle al sector más privilegiado", dijo, en un juego de palabras con la resolución 125 que aumentó las retenciones en 2008 y desató el conflicto con el campo.

En cambio, "del otro lado están los jubilados" a quienes se les da un bono extraordinario de 10.000 pesos por tres meses que "no es parte de la jubilación", remarcó Navarro. E hizo hincapié también en que Precios Justos no implica finalmente un congelamiento y que por ahora no se otorgó un aumento extraordinario de salarios. En ese marco, recordó que el propio Sergio Massa reconoció que asumió con un déficit de 12,5 puntos y que piensa dejar finalmente un déficit de 2,5 puntos, por lo que se propone realizar un importante ajuste que termina por tener un efecto negativo en la distribución de los ingresos.

En este escenario, consideró Navarro, es probable que el año que viene Argentina vuelva a tener una alta inflación de alrededor del 100% pero sumándole además una recesión. "Siéntense Cristina, Alberto, Massa, la CGT y las organizaciones sociales", pidió, con el objetivo de delinear un proyecto que pueda distinguirse más fácilmente del de Juntos por el Cambio. Aunque aclaró que no cree que el Frente de Todos y la oposición sean lo mismo, porque ellos "proponen un país estructuralmente injusto" mientras que las actuales medidas implican simplemente una manera a su juicio equivocada de salir de la coyuntura.