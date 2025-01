Paritarias docentes: el Gobierno entra en tiempo de descuento y gremios acumulan reclamos

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, prometió que en la segunda quincena de enero convocaría a los gremios docentes que buscan recuperar entre el 20% y el 30% perdido en 2024. Pero a la fecha, siguen esperando. "Necesitamos una política salarial para el primer semestre del 2025, que no solamente acompañe la inflación, sino que permita una recuperación paulatina del salario", explicitó Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé, el gremio que representa a docentes de escuelas públicas, en diálogo con La Capital.

El secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, sostuvo en diálogo con el mismo portal que la convocatoria no debería pasar de la semana que viene y que dentro de todo está aun "dentro de los márgenes". Lucero, sin embargo, adelantó que será una "discusión difícil" dado que el Gobierno informó que no homologará paritarias mayores al 1% mensual y ellos buscrán un "aumento importante". También aclararon que no solo buscarán discutir paritarias sino también presentismo y jornadas extendidas.

"El salario docente ha caído muchísimo, particularmente en la provincia de Santa Fe", denunció Junco y agregó que pasaron de estar entre las tres provincias con mejores salarios al puesto número 10 o 12. Por eso, sostuvo: "Necesitamos una política salarial para el primer semestre del 2025, que no solamente acompañe la inflación, sino que permita una recuperación paulatina del salario". Para ellos también es importante abordar otros temas como reforma previsional y el presentismo.

A la espera de la convocatoria a paritarias, docentes apuntan contra Pullaro: "Urgente cambio de visión"

Los gremios docentes ya le avisaron al gobernador Maximiliano Pullaro que exigirán recuperar el poder adquisitivo perdido en el 2024. Mientras esperan ser convocados para comenzar a discutir el primer tramo paritario del 2025, la seccional Santa Fe de la Unión Docentes Argentinos (UDA) advirtió que estas reuniones no deben ser “infértiles y dilatorias”.

El sector educativo fue uno de los más golpeados por el ajuste establecido por el mandatario radical. En este marco, las entidades gremiales presionarán para recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2024, año donde se desató una crisis económica sin precedentes.

“Pedimos al Ministerio de Educación que aterrice sobre la realidad escolar e intente contar con sensibilidad social. La comunidad conoce el ajuste enorme sobre salarios y jubilaciones que perpetró esta gestión”, expresaron desde la UDA a través de un comunicado.