Navarro reveló que el macrismo quiere a 'Baby' Etchecopar de candidato en 2021

El director de El Destape, Roberto Navarro, reveló que un sector del macrismo quiere que el conductor Ángel 'Baby' Etchecopar sea candidato de Juntos por el Cambio en 2021 y deslizó que el Grupo Clarín tiene una "relación accionaria" con Radio Rivadavia.

El periodista realizó un editorial en Navarro 2023, que se emite por El Destape Radio, sobre el rol de los medios hegemónicos en la tarea de desgaste del presidente Alberto Fernández y tomó como ejemplo la mesa ultramacrista de La Noche de Mirtha, que reunió a Etchecopar, Eduardo Feinmann, Oscar González Oro y Fernando Carnota. Navarro puntualizó en la figura de 'Baby', quien durante el programa calificó a la vicepresidenta Cristina Kirchner como "el cáncer de la Argentina".

"Ese discurso cargado de odio, el sábado a la noche le ganó al programa que gana desde hace años, que es el de Andy Kusnetzoff. Lo pusieron ahí para que dijera eso a este hombre, que ahora Macri dice que lo quiere tener de candidato en 2021", apuntó.

Al tiempo que consideró que el Gobierno "no va a poder hacer nada si no maneja ni un tanto la narración de sus actos", y resaltó que debe "reordenarse, juntarse y decidir qué cosas puede hacer y que cosas no puede hacer", en el particular contexto de la crisis del coroanvirus.

Antes, en el pase con Habrá Consecuencias, que conduce Ari Lijalad, el director de El Destape indicó que al programa de El Trece "lo hicieron quedar como casi un canje" donde se vendía la programación de Rivadavia, pero "esas cosas no se hacen en El Trece". "Eso es mentira, ahí hay claramente una relación accionaria entre el Grupo Clarín y Radio Rivadavia en este momento, también hay gente que piensa que la hay con el grupo América", apuntó.

Y remarcó: "Eso del nado sincronizado no es casual, esta es la consecuencia de cuando Clarín piensa que puede volver a tener una ley de medios y sufrir un desguace y empieza a tener participaciones en otras empresas, donde no tomas la participación total, pero de vez en cuando te voy a pedir algo".

Además, indicó que la mesa fue "manejada por Baby" y que ya existe "gente cercana a Macri que quiere que Baby sea candidato en el 2021". "Midió 10 puntos, los tipos dijeron si tenemos un facho que mide 5 ( basta BaBy en A24), por qué no hacerlo medir 10. Y lo pusieron en un programa con la capacidad de medir 10 y lo sentaron a decir algo terrible , todos se hicieron los tontos con que dijo Baby, eso es El Trece, ese el canal más aceitado, vos decís lo que El Trece quiere".