Martínez, sobre el acuerdo con el FMI: "Que tenga una solución lo más rápida posible"

El jefe del bloque del Frente de Todos adelantó detalles sobre el tratamiento en el Congreso del acuerdo con el FMI. Por otro lado, informó la resistencia de la oposición para la conformación de Comisiones.

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, habló con El Destape Radio y se refirió a la votación en el Congreso de la Nación para acompañar la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa línea, propuso "hacer un tratamiento intenso en el debate, pero abreviado en el tiempo".

"Cuando el ministro (de Economía) Martín Guzmán anunció el acuerdo dijo que suponía que la tarea del staff técnico del FMI que tenía que hacer con los funcionarios de economía para pulir el acuerdo podía llevar cuatro semanas, y ya transcurrieron tres. Estamos transcurriendo la última semana", arrancó Germán Martínez.

"Me da la sensación de que el acuerdo alcanzará esta semana su negociación final, lo que abre el camino parlamentario", reconoció al tiempo que se refirió a cómo sería el tratamiento del acuerdo dentro de la Cámara baja. "Hay que tratar de hacer un tratamiento intenso en el debate, pero abreviado en el tiempo, que tenga una resolución lo más rápida posible", propuso.

"Hoy no tenemos resuelto el acuerdo completo, pero podemos ir tratando de ver por dónde pasan las dudas y afinando cuáles son los argumentos más contundentes para que podamos tener la mayor cantidad de votos posibles", observó sobre la participación de los bloques para el tratamiento del acuerdo con el FMI.

"Estamos discutiendo una alternativa de solución planteada por el Presidente de la Nación en un contexto muy particular, con una oposición donde las miradas no son unánimes en ningún tema", reclamó. "Eso no nos impidió avanzar. Si aprobamos el acuerdo con el FMI no perdemos los atributos de la Constitución Nacional le brinda al Congreso argentino, vamos a tener la totalidad de las herramientas para poder seguir legislando en función de los intereses de la Argentina", observó.

Sobre las diferencias dentro del Frente de Todos, precisamente sobre el tratamiento de la deuda que contrajo Mauricio Macri, el legislador tomó distancia de la opinión pública y definió: "Sabemos que no va a ser fácil el camino, pero tenemos que tratar de buscar la mejor manera posible de que la transformación se haga de la mejor manera posible".

"Me parece que tenemos chances para el 2023 y que las tenemos que construir entre todos", sintetizó al tiempo que insistió con el diálogo con el jefe de bloque saliente, Máximo Kirchner. "La obligación del presidente de bloque es tener una mirada más precisa sobre lo que cada compañero opina y argumenta y hacer la argumentación para que vote con nosotros", afirmó.

"¿Cómo no lo voy a hacer con alguien que tiene una referencia política como la que tiene Máximo? El presidente de bloque tiene que tratar de conseguir, aunque no lo consiga, la mayor cantidad de votos positivos y que tengamos una oposición ordenada y uniforme en el recinto", agregó.

En otro orden, de cara a la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, el diputado se refirió a la constitución de comisiones en la Cámara de Diputados: "Hasta ahora no pudimos acordar con la oposición la estructura de distribución de las comisiones. Cuando se renueva la Cámara hay que volver a constituir todas las comisiones. En diciembre solamente constituímos la comisión de Presupuesto"

"Tenemos una cámara muy pareja, a pesar de que somos la primera minoría estamos tan finos en el número que todas las divisiones nos tienen en una situación de mucha sensibilidad y hay que prestarles atención",