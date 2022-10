El emotivo recuerdo de Wado de Pedro sobre Néstor Kirchner y los consejos sobre la tartamudez

Hoy se cumplen 12 años del fallecimiento del expresidente. Así lo homenajeó el actual ministro de Interior.

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, recordó a Néstor Kirchner, a 12 años del fallecimiento del expresidente. Y tuvo palabras emocionantes donde recordó los consejos del líder político hacia él sobre la tartamudez. "Me decía que me deje de hinchar con la tartamudez, que empiece a desdramatizarlo", contó Wado, notablemente emocionado, en una entrevista exclusiva que le concedió a Roberto Navarro para El Destape Sin Fin.

"Ayer fui a presentar con Pedro Peretti (NdeR: fue director titular de la Federación Agraria Argentina) el libro sobre la historia de la Federación Agraria. Y me acordaba cuando se muere Néstor ese 27 yo me había despertado temprano a escribir un discurso porque Néstor quería que yo arme la juventud agropecuaria", comenzó su historia De Pedro.

El funcionario también recordó que a los productores agropecuarios jóvenes los tenía que convocar él, mientras que Julián Domínguez reunía a los productores grandes. "Él tenía una visión de volver a unir el campo y sectores productivos con el peronismo", contó sobre Néstor. "Y yo le decía que no. Me llamaba el secretario: 'tenés que hablar en Mar del Plata ante cinco mil productores' y yo le decía ni loco. Yo no hablo en público, y me mandaba a decir que me deje de hinchas con la tartamudez, que si empezaba a hablar se me iba", sumó Wado. Y cerró la anécdota, entre risas y emociones: "Y estuve como un mes en paritarias diciéndole que no. Y el tipo me dijo 'empezá a desdramatizarlo' y me dio muy buenos consejos personales con eso".

Wado y las PASO

El ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se refirió a la suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene. En diálogo con El Destape Sin Fin, el funcionario indicó que la mayoría del Frente de Todos, que incluye gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas de todo el país, no quiere que se hagan.

"El 100% de los gobernadores y gobernadoras se manifestaron a favor de que no hayan cuatro elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia decimos que la gente está para definir y votar", sostuvo Wado de Pedro y consideró que "las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas". Asimismo, destacó que el presidente Alberto Fernández es "quien toma las decisiones" y que por eso "se generan tensiones y se discute públicamente" cuando no coinciden con sus ideas.

El periodista Roberto Navarro le consultó a De Pedro si la otra opción sería que la vicepresidenta Cristina Kirchner decida quién será el candidato a presidente en 2023. "No. Cuando armamos el Frente de Todos en 2019 no pensábamos en términos personales. No es tan importante la persona que lleve adelante la transformación. Entendíamos que el proyecto estaba", respondió el ministro, y sostuvo que "Alberto admitió muchas veces que él es parte de un proyecto".