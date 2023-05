Elecciones 2023 Formosa: no hay "ninguna prohibición" para una reelección de Insfrán, afirma un juez electoral

El magistrado Daniel Moreno apuntó que espera que la Corte Suprema de Justicia "no avance" en la suspensión del proceso electoral en esa provincia, previsto para el 25 de junio.

El juez del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Daniel Moreno, resaltó que no existe "ninguna prohibición" para que el gobernador Gildo Insfrán sea reelecto en el distrito y manifestó su expectativa en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia "no avance" en la suspensión del proceso electoral en esa provincia, previsto para el 25 de junio.

"El candidato Insfrán no tiene ninguna prohibición y se procederá a oficializar las candidaturas correspondientes", declaró Moreno en una entrevista con Télam y advirtió que la Constitución formoseña "es clara al respecto". Moreno admitió que "se espera que (el máximo tribunal del país) no avance en la suspensión del proceso electoral en Formosa ya que el Procurador General de la Nación determinó que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia originaria para entender en casos de impugnación de elecciones".

Ayer el PJ de Formosa consagró la fórmula compuesta por Insfrán y su vicegobernador, Ebers Solís, como candidato a renovar su cargo. Se definió en el congreso del partido, en el que también se confeccionó la lista definitiva de los 15 diputados provinciales del PJ-Frente de Todos. En caso de ser reelecto, Insfrán tendrá la oportunidad de cumplir su octavo mandato consecutivo al frente del Gobierno provincial.

"En base al pedido de impugnación de las elecciones, básicamente, tenemos un escenario de litigiosidad en este proceso electoral, donde, por un lado, se quiere asemejar las causas Tucumán y San Juan con la de Formosa, que es totalmente distinta", opinó Moreno. Subrayó, sin embargo, que el Procurador General de la Nación "dictaminó en estas causas, incluso en la de Formosa, que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia originaria para entender" en esos expedientes.

"Vimos que la Corte avanzó en los otros casos y uno, como hombre de derecho, cree que la Corte no debería avanzar", afirmó, pero alertó que, en el caso de Formosa, "es un hecho totalmente distinto". E insistió al respecto: "Nuestra Constitución es clara al respecto. Te podrá gustar o no el artículo 132 que permite que el gobernador y vicegobernador puedan ser reelegidos, como también otros cargos. Pero estamos hablando precisamente de esto".

Por último, remarcó que la Corte no debería avanzar "en suspender el proceso electoral, teniendo en cuenta que el candidato de Insfrán, conforme a la legislación electoral vigente, conforme a los recaudos constitucionales, legales y reglamentarios, no tiene ni una prohibición al día de la fecha".

Con información de Télam